Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, chiến lược

Ngày 10/4, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Tại đây, lãnh đạo hai nước đã nhắc lại cam kết làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và thúc đẩy liên kết trên các vấn đề chiến lược, an ninh, quốc phòng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước, tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhắc lại Đối thoại An ninh Việt Nam - Ấn Độ cấp Thứ trưởng lần thứ hai vào tháng 9/2022 tại New Delhi và đồng ý tăng cường hợp tác trong trao đổi đoàn, xây dựng năng lực và đào tạo cán bộ.

Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm tại buổi chào xã giao Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar. (Ảnh: ANI).

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hai nước khẳng định tất cả các khác biệt phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng các biện pháp đe dọa, xâm lược, đơn phương hay sử dụng vũ lực thay đổi hiện trạng.

Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình gần đây tại khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã có cuộc chào xã giao Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Nityanand Rai. Đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

PV (VOV-New Delhi)