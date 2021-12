Việt Nam được đánh giá cao trên cương vị Chủ tịch Ủy ban về Nam Sudan

(VTC News) -

Dự họp có ông Nicholas Haysom, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Nam Sudan kiêm người đứng đầu UNMISS, và bà Wafaa Saeed. Giám đốc phụ trách điều phối của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA).

Các báo cáo viên ghi nhận tình hình Nam Sudan trong năm nay có một số tiến triển, trong đó Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn tiếp tục được cơ bản tuân thủ và Nghị viện chuyển tiếp sẽ xem xét thông qua dự thảo Hiến pháp mới để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức bầu cử dự kiến vào năm 2023. Tuy nhiên, các báo cáo viên cho rằng tiến trình thực hiện Thỏa thuận Hòa bình ở Nam Sudan về tổng thể vẫn diễn ra chậm, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhân đạo, lũ lụt và gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng ở nhiều địa phương. Ông Ni-cô-lát Hây-xầm nhấn mạnh các nỗ lực của UNMISS trong thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp, bảo vệ thường dân và hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho bầu cử ở Nam Sudan.

Tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có phát biểu thay mặt Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an liên quan đến Nam Sudan về hoạt động của Ủy ban trong năm nay. Đáng chú ý, Ủy ban đã tổ chức 05 phiên họp và tổ chức chuyến thăm thực địa tới Nam Sudan để tìm hiểu về việc triển khai Thỏa thuận Hòa bình và các tiêu chí rà soát cơ chế cấm vận vũ khí theo Nghị quyết 2577 của Hội đồng Bảo an, tạo cơ sở cho việc Hội đồng Bảo an xem xét cơ chế này trong năm tới. Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ và tham gia tích cực của các nước thành viên Ủy ban, Nam Sudan, các nước liên quan và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hải Anh phát biểu tại phiên họp HĐBA LHQ về Nam Sudan.

Đồng thời, phát biểu trên tư cách quốc gia, Đại sứ Phạm Hải Anh, đánh giá cao các tiến triển tích cực trong tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan năm nay, trong bối cảnh nước này kỉ niệm 10 năm giành độc lập và 03 năm ngày Thỏa thuận Hòa bình được thiết lập. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tiếp tục triển khai đầy đủ Thỏa thuận Hòa bình nhằm hướng tới bầu cử vào năm 2023.

Đại sứ Phạm Hải Anh chia sẻ các thách thức, khó khăn mà Nam Sudan đang đối mặt như tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, đặc biệt là lũ lụt diện rộng, tình trạng mất an ninh lương thực và bạo lực giữa các cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Đại sứ mong muốn Chính phủ Nam Sudan sẽ thúc đẩy bảo vệ thường dân và nâng cao sinh kế của người dân, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Nam Sudan. Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp vào hoạt động của UNMISS cũng như thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong Phái bộ.

Nhân dịp này, các nước đánh giá cao và cảm ơn Đại sứ Đặng Đình Quý và Việt Nam về những đóng góp quan trọng trên cương Chủ tịch Ủy ban 2206 trong 2 năm qua.