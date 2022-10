Video khoảnh khắc người lắc lư trên cầu treo ở Ấn Độ trước khi sụp đổ

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc cầu treo ở Ấn Độ đổ sập làm 141 người thiệt mạng

Trong đoạn video từ camera an ninh tối ngày 30/10 ghi lại cảnh trước khi cây cầu treo ở thị trấn Morbi đổ sập thì nó đã bắt đầu chao đảo dữ dội do nhiều người bám tay vào hai bên lan can cầu rung lắc. Vài giây sau đó, cáp chính của một bên cây cầu bắt đầu đứt, khiến hàng trăm người rơi xuống sông Machchhu phía dưới.

India Today ngày 31/10 đưa tin, vụ sập cầu treo ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đã làm ít nhất 141 người thiệt mạng. Theo giới chức địa phương có gần 500 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em có mặt trên trên và xung quanh cầu để tham dự lễ hội ánh sáng Diwali của Hindu giáo khi thảm họa xảy ra.

Hàng chục người bám vào dây cáp và những phần còn lại của cây cầu bắc qua sông Machchhu khi lực lượng cứu hộ cố giải cứu họ. Một số người trèo lên phần còn lại của cầu tìm đường đến bờ sông, trong khi những người khác bơi đến nơi an toàn.

Nhiều thanh niên đứng trên cây cầu cố tình lắc lan can để dọa du khách, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Một nhân chứng nói ông cùng gia đình đi đến giữa cầu treo thì gặp một nhóm thanh niên cố tình lắc cầu để dọa du khách. Ông cảm thấy nguy hiểm và quyết định trở về nhà ở thành phố Ahmedabad. Ông đã thông báo cho nhân viên quản lý cầu để ngăn hành động của nhóm thanh niên nhưng "họ tỏ ra thờ ơ".

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trên sông Machchhu.

Cây cầu treo dài 230 m được xây dựng từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh. Nó đã bị đóng cửa để tu sửa trong 6 tháng và mới được đưa vào hoạt động trở lại hôm 26/10. Theo giới chức, cầu chỉ chịu được tải trọng 125 người.

Giới chức bang Gurajat cho biết họ lập nhóm điều tra thảm kịch. Sandipsinh Zala, quan chức Gurajat, nói Oreva, nhà thầu tư nhân trụ sở Gujarat phụ trách sửa chữa cầu treo, đã tự ý mở cửa cầu trở lại khi chưa được chính quyền cấp phép.