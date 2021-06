Vì sao Mỹ loại bỏ 60 triệu liều vaccine COVID-19 Johnson & Johnson?

(VTC News) -

The New York Times đưa tin, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) quyết định loại bỏ 60 triệu liều vaccine Johnson & Johnson được sản xuất tại một nhà máy ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Tuy nhiên, FDA sẽ cho phép 10 triệu liều vaccine Johnson & Johnson được phân phối để tiêm chủng với các nhãn cảnh báo, trong đó lưu ý rằng các cơ quan quản lý không thể đảm bảo vaccine "tuân thủ các quy trình sản xuất tốt".

Mỹ loại bỏ 60 triệu liều vaccine COVID-19 Johnson & Johnson vì không đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất. (Ảnh: Yahoo)

Hồi tháng 3 rộ lên nhiều thông tin về vaccine Johnson & Johnson tại nhà máy sản xuất ở Baltimore bị hỏng sau khi công nhân trộn nhầm thành phần. Việc sản xuất vaccine sau đó bị tạm dừng và FDA xem xét tình hình trong nhiều tuần.

Các thanh tra FDA sau đó kết luận "tình trạng mất vệ sinh, nhân viên được đào tạo kém và các vấn đề khác" tại nhà máy.

Vaccine COVID-19 do Johnson & Johnson phát triển chỉ cần tiêm một liều. The New York Times cho hay, Mỹ có đủ nguồn cung vaccine COVID-19 hai liều Pfizer và Moderna. Việc 60 triệu liều vaccine Johnson & Johnson không thể sử dụng "phá vỡ kế hoạch của chính quyền Biden trong việc tiêm chủng vaccine cho các bang” ở nước này.

Theo The New York Times, quyết định về việc liệu nhà máy có trở lại sản xuất vaccine hay không sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6.

Thông tin Mỹ loại bỏ 60 triệu liều vaccine Johnson & Johnson diễn ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đặt mục tiêu 70% người trưởng thành ở Mỹ (tương đương 160 triệu người) được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19 vào trước quốc khánh Mỹ (4/7) năm nay.