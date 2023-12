Vào khách sạn với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị cướp sạch tài sản

(VTC News) -

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) thông tin đang tạm giữ Đỗ Thành Lý (SN 1991, quê Cà Mau, hiện cư ngụ tại số 112 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Cách đây hai ngày, chị T.D.M. (SN 2000, quê Cà Mau) đến Công an phường 12 (quận 10) trình báo vụ việc bị “Cướp tài sản” gồm: 1 dây chuyền vàng 18K (5 chỉ), 1 nhẫn vàng 18K (5 phân), 1 lắc vàng 18K (1 chỉ), 1 điện thoại di động Iphone 12 Promax màu xanh 128GB và 2.500.000 đồng.

Đỗ Thành Lý tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an quận 10 chỉ đạo ngay các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi can. Đến 17h ngày 8/12, Công an quận 10 bắt giữ Đỗ Thành Lý (SN 1991, quê Cà Mau, hiện cư ngụ tại số 112 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức).

Theo Cơ quan CSĐT, chị M. quen Lý qua mạng xã hội Facebook với tên Kevin Đỗ. Nhiều lần trò chuyện bằng video call, biết chị M. nhiều tài sản giá trị cao nên Lý nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị M.

Lý rủ chị M. từ Cà Mau đến TP.HCM đi chơi. Trưa 7/12, chị M. đi xe khách từ Cà Mau đến TP.HCM, để gặp Lý. Sau đó, Lý đưa chị M. đến khách sạn thuê phòng để nghỉ ngơi. Tại đây, Lý cột tay chị M., cướp đi số tài sản nêu trên và bỏ trốn.

Trước đó, ngày 29/4, Công an Hà Nội cũng bắt giữ một nam thanh niên hẹn gái đến nhà nghỉ rồi trói, cướp tài sản. Đường chuẩn bị dao và một số dụng cụ hỗ trợ, rồi truy cập mạng xã hội để tìm thông tin. Tên này quen chị P.T.H. (SN 1985, quê ở tỉnh Thái Nguyên). Hai người hẹn nhau tại một nhà nghỉ.

Đường dùng thủ đoạn khóa cửa và cướp tài sản. Tuy nhiên, chị H. không có tài sản trên người nên Đường đã lấy băng dính quấn miệng, hai tay cô gái.