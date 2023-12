Bắt được kẻ cướp tài sản của nhân viên cây xăng ở Quảng Nam

(VTC News) -

Sáng 6/12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt được đối tượng Vũ Viết Hải (41 tuổi), quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hải là đối tượng bị truy nã về tội cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, lúc 7h cùng ngày lực lượng công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ bắt được Vũ Viết Hải khi đang lẩn trốn ở phường Trường Xuân, Tam Kỳ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

“Trong quá trình trốn truy nã đối tượng Vũ Viết Hải còn gây ra một vụ cướp giật tài sản ở đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ vào chiều 5/12. Hiện đối tượng Hải bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ điều tra xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, tối 26/11, người đàn ông đi xe máy, mặc áo mưa màu xanh lá cây đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh.

Lúc nam nhân viên cây xăng đang tập trung đổ xăng vào xe máy, kẻ cướp đi vòng ra phía sau lưng quan sát. Khi thấy vắng người, kẻ cướp rút lưỡi liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng.

Vì quá sợ hãi, nhân viên cây xăng chỉ biết đứng yên rồi rút xấp tiền trong túi ra đưa cho kẻ cướp.

Sau đó, kẻ cướp vẫn giữ nguyên chiếc liềm kề vào cổ, lục soát người nam nhân viên cây xăng.

Khi không lục thêm được tài sản, kẻ cướp ép nạn nhân quay mặt vào trong rồi phóng xe tẩu thoát.