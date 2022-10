Văn hóa, đạo đức kinh doanh là nền tảng cốt lõi của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp

(VTC News) -

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - tại hội thảo "Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 11/10, trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945 - 13/10/2022) và 18 năm ngày Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022).

Theo ông Thắng, sau hơn 35 năm đất nước đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện.

“Sau hơn 35 năm đổi mới, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và thu nhập thấp, Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển, thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2021 đã gấp 14 lần, quy mô GDP đã tăng gấp 26 lần so với những năm đầu đổi mới. Có được kết quả to lớn đó một phần cực kỳ quan trọng là chúng ta đã khơi dậy được tinh thần và khát vọng phát triển của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt có sự nỗ lực, đóng góp hết sức to lớn của hàng triệu doanh nghiệp và doanh nhân trong cả nước”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo "Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới".

Theo ông Thắng, trong sự phát triển ấy, văn hóa, đạo đức kinh doanh có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển thành công trong một thế giới thay đổi nhanh, nhiều rủi ro, bất ổn và khó dự báo.

“Văn hóa là trụ đỡ, là điểm tựa giúp doanh nghiệp đứng vững trước những biến cố, chấn động bất ngờ, các “cú sốc” của thị trường, của đại dịch COVID-19 và cả những tác động sâu sắc của làn sóng toàn cầu hoá, “cơn bão” chuyển đổi số và tràn qua mọi quốc gia”, ông Thắng nói.

Ngoài ra, văn hóa còn là gốc rễ, là nền tảng và khát vọng làm giàu, khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

“Việt Nam đã có hơn 100 doanh nghiệp với gần 300 sản phẩm có thương hiệu quốc gia nổi tiếng, khẳng định được vị thế trên thị trường khu vực và thế giới. Càng vươn xa phạm vi ra toàn cầu, đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế, chúng ta càng thấu hiểu ý nghĩa và giá trị to lớn của văn hoá Việt Nam; càng nung nấu khát vọng cháy bỏng xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam vững mạnh”, ông Thắng khẳng định.

900.000 doanh nghiệp, 14.000 HTX sau 35 năm đổi mới

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - cho biết, hiện nay, Việt Nam có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14,4 nghìn HTX và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

“Đội ngũ doanh nhân cả nước đến nay đã lên đến hàng triệu người, giữ vai trò là lực lượng chủ lực trong quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu quốc dân và xuất khẩu, tạo tiềm lực, vị thế mới cho đất nước. Chúng ta đã có những doanh nhân lọt vào danh sách "tỷ phú đô-la" của thế giới, có những sản phẩm, thương hiệu chiếm lĩnh vị trí khá cao trên thị trường toàn cầu”, ông Công nói.

Cũng theo ông Công, chúng ta từ một quốc gia lạc hậu, thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, nay chúng ta tự hào khi kinh tế Việt Nam đứng trong TOP 40 thế giới về GDP, TOP 20 về quy mô thương mại quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dẫn lại lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “Chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, ông Công cho biết, những thành tựu đó mới chỉ là bước đầu. Đất nước ta cũng đang đứng trước những cơ hội, mục tiêu và khát vọng phát triển to lớn, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, đó là: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

“Như vậy, chỉ còn hơn 20 năm nữa để đạt được mong ước của Bác Hồ là Việt Nam “sánh vai các cường quốc 5 châu”. Giới doanh nhân Việt Nam có sứ mệnh và trách nhiệm gánh vác một phần quan trọng của 2 nhiệm vụ này. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội của doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới”, ông Công nói.

Ông Công cũng nêu một thực trạng diễn ra ở nước ta thời gian qua về việc một số cá nhân kinh doanh phi đạo đức, vì lợi ích riêng gây hại cho cả xã hội. Gần đây chúng ta thấy một số vụ án liên quan đến các doanh nhân có tiếng tăm, nhưng kinh doanh bất chấp luật pháp, gây tổn thất lớn cho uy tín của giới doanh nhân, doanh nghiệp, hình ảnh quốc gia.

“Do vậy VCCI xác định, xây dựng và thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh tiến bộ vừa có ý nghĩa quốc gia, vừa có ý nghĩa với doanh nghiệp, đồng thời đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới”, ông Công nhấn mạnh.