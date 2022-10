Văn Phú – Invest được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á tại APEA

(VTC News) -

APEA là giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên trên 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội.

Giải thưởng danh giá này được tổ chức bởi Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực về kinh doanh với các hạng mục giải thưởng quan trọng: “Fast Enterprise Award” (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh), “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á), và “Inspirational Brand Award” (Thương hiệu truyền cảm hứng).

Vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng những tiêu chí đánh giá vô cùng khắt khe của APEA như: Doanh nghiệp có nhiều giá trị kiến tạo và thành tích xuất sắc; Doanh nghiệp liên tục cải thiện và đổi mới; Doanh nghiệp phát triển bền vững, có uy tín trên thị trường, Văn Phú – Invest tự hào nhận giải thưởng “Corporate Excellence Award” - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á với những thành tích vượt trội về doanh thu, lợi nhuận, quy mô cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội trong năm 2022.

Đại diện Văn Phú – Invest nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022.

Chiến thắng hạng mục giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” Corporate Excellence Award tại APEA 2022 không chỉ khẳng định vị trí của Văn Phú – Invest trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài mà còn đánh dấu mốc quan trọng khẳng định thành công của doanh nghiệp sau giai đoạn vượt bão COVID-19 xuất sắc.

Đây cũng là thành quả đáng tự hào sau những nỗ của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Văn Phú - Invest trong suốt chặng đường gần 20 năm phát triển.

Tại Việt Nam, Văn Phú – Invest là một trong những doanh nghiệp BĐS hiếm hoi tạo nên những cú bứt phá ấn tượng trên thị trường Tài chính – Bất động sản năm 2021. Kết quả này không chỉ được ghi nhận tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á mà còn được Tổ chức xếp hạng uy tín FiinRatings ghi nhận khi xếp hạng tín nhiệm dài hạn cho Văn Phú – Invest ở mức BB+ với triển vọng “Ổn định”.

Việc xếp hạng Văn Phú - Invest ở mức BB+ được đưa ra dựa trên đánh giá doanh nghiệp có năng lực kinh doanh tốt, lịch sử hoạt động lâu năm, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu về thị trường.

Theo đánh giá của FiinRating, điểm mạnh nhất của Văn Phú - Invest chính là quỹ đất lớn với quy mô hơn 700 ha, góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng và phát triển của Công ty trong thời gian 5-10 năm tới. Công ty sở hữu các dự án có vị trí đắc địa và có tính khả mại cao, nhiều dự án mở bán có tỷ lệ hấp thụ tốt như the Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, The Van Phu Victoria, The Terra Hào Nam, Vlasta Sầm Sơn…

Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest có sự am hiểu về thị trường và có tầm nhìn trong việc phát triển quy hoạch, có năng lực triển khai dự án tốt với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn góp phần giữ vững tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Nối tiếp thành công của năm 2021, trong 6 tháng đầu năm 2022, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, Văn Phú - Invest đã liên tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu ở mức 1.106,3 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước và sau thuế luỹ kế lần lượt đạt 338,3 tỷ đồng và 271,8 tỷ đồng, tăng 579% và 646% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời nửa đầu năm 2022 Văn Phú – Invest cũng liên tục tăng trưởng về quy mô tài sản, tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt 10.810,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với thời điểm đầu năm.

Không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả và chăm lo tốt cho đời sống cán bộ nhân viên, Văn Phú - Invest còn luôn nỗ lực phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Công ty dành ngân sách hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện hàng loạt các chương trình an sinh xã hội trên khắp mọi miền đất nước nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và lan tỏa giá trị tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực đến cho cộng đồng và xã hội.

Có thể nói, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, 2021-2022 là giai đoạn phát triển ấn tượng của Văn Phú – Invest. Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo Văn Phú – Invest, 2022 chính là thời điểm tốt nhất để doanh nghiệp tập trung chuẩn bị các nguồn lực, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá và khẳng định vị thế trong nước lẫn nước ngoài.

Mục tiêu 5 năm tới, Văn Phú – Invest sẽ bứt phá trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam góp phần kiến tạo nên những công trình độc bản, là di sản cho thế hệ tương lai.