Vạch trần mánh khóe lừa người tiêu dùng chi tiền triệu mua hàng giả

Khách hàng bức xúc khi bị lừa dối

Theo đơn phản ánh gửi tới VTC News, ngày 11/10, anh Nguyễn Duy Dự tìm tới cửa hàng Phương Thuấn - số 69 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Hà Nội để tìm mua sản phẩm của Công ty CP May Sông Hồng. Anh được người bán giới thiệu siêu thị là đại lý chính thức của Công ty, cam đoan bán sản phẩm chính hãng.

Sau những câu hỏi về thông tin sản phẩm, anh Nguyễn Duy Dự được chủ cửa hàng chỉ ra những dấu hiệu nhận biết hàng thật, hàng giả: có logo của Công ty Sông Hồng, có tem chứng nhận hàng thật, có phiếu bảo hành, có hóa đơn chứng từ đầy đủ,…

Tin vào lời giới thiệu, vợ chồng anh quyết định mua hàng và thanh toán 1,9 triệu đồng cho chiếc đệm Sông Hồng vải gấm kích thước 1,2m x 1,9m, đã giảm giá 20% và 100.000 đồng so với giá niêm yết tại cửa hàng là 2.570.000 đồng.

Khi về nhà, mở ra để sử dụng, vợ chồng anh Nguyễn Duy Dự cảm nhận thấy sản phẩm có điều gì đó không ổn. Vợ anh đã tìm hiểu thông tin trên mạng internet và liên hệ với Công ty CP Sông Hồng để xác minh sản phẩm. Anh được phía công ty May Sông Hồng cho biết, sản phẩm anh mua không phải sản phẩm chính hãng của đơn vị này.

Quá bức xúc trước những mánh khóe lừa người tiêu dùng của siêu thị Phương Thuấn, anh Dự đã gửi thư phản ánh nhờ báo VTC News giúp đỡ. Anh cho biết: Tôi làm điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi cho tôi mà quan trọng hơn, tôi muốn nhiều người tiêu dùng khác không bị lừa gạt nữa.

Để xác minh thông tin phản ánh, phóng viên VTC News đã tìm đến siêu thị chăn ga Phương Thuấn trên đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Trong vai trò người đi mua hàng, khi được yêu cầu xem sản phẩm đệm gấm, chủ cửa hàng mang ra đệm mẫu cùng kích thước và có màu sắc y hệt loại anh Dự đã mua.

Trước khi xem hàng người bán đưa ra bảng giá của sản phẩm chăn - ga - gối - đệm Sông Hồng và cho biết mình là Đại lý phân phối, được Công ty cung cấp bảng giá và người mua sẽ được chiết khấu 20%. Đối với Đệm Sông Hồng gấm có giá gốc 2.570.000 đồng người mua sẽ chỉ cần trả 2.050.000 đồng.

Trong lõi Đệm Sông Hồng Gấm tại đây xuất hiện dòng chữ in nổi “Sông Hồng”, khi được hỏi về thương hiệu và logo, người bán nhiệt tình quảng cáo “Dấu đỏ in trên đây là dấu nội bộ của Công ty đóng” và luôn miệng khẳng định mình là đại lý lấy hàng trực tiếp bên Sông Hồng, sản phẩm hoàn toàn chính hãng.

Đây là sản phẩm giả khi logo Sông Hồng in nhái trên bọc đệm giả.

Đi kèm bên trong túi đựng của sản phẩm đều là một phiếu bảo hành đệm và thẻ bài (thẻ giá) in tem chống hàng giả.

Tuy nhiên, trên thẻ bài (thẻ giá) dán tem chống hàng giả lại ghi chất liệu là Poly và Cotton, có giá bán 2.350.000, rẻ hơn 200.000 so với giá niêm yết trên bảng của Đại lý.

Đây là thẻ giá giả dù có tem chống hàng giả của Công ty CP may Sông Hồng nhưng chỉ là hình in nên không cào được, không có lớp tráng bạc, không có mã số an ninh, mặt sau thẻ bài không ghi ngày sản xuất.

Khi được hỏi về “tên sản phẩm một đằng, thẻ bài và giá ghi một nẻo”, người bán hàng chỉ “quanh co” cho biết đó là thẻ của hàng Poly (một loại đệm khác của Công ty sông Hồng nhưng có giá bán rẻ hơn, chất lượng và thẩm mỹ kém hơn so với vải gấm). Còn lý do về sự nhầm lẫn tên sản phẩm, chủ cửa hàng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Để làm rõ sự bất thường này, chúng tôi tiếp cận thêm cửa hàng Phương Hoa, số 65, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội cùng trên đường Ngô Gia Tự. Các sản phẩm ở đây cũng có mẫu mã và tem mác tương tự như siêu thị mà anh Nguyễn Duy Dự đã mua. Tuy nhiên, giá bán có chênh lệch lớn. Đệm Sông Hồng Gấm với kích thước 1,2m x 1,9m, dày 9cm của cửa hàng này chỉ bán với giá 1.400.000 đồng.

Hàng giả, hàng nhái khóa kéo bị sỉn, bong tróc (khó nhận biết).

Quản lý thị trường xử lý nghiêm cửa hàng bán đệm giả

Sau khi nhận được đơn phản ánh từ người khiếu nại cũng như từ VTC News, đội Quản lý thị trường số 16 (Đội 16), Cục quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện kiểm tra cửa hàng kinh doanh Phương Thuấn cho bà Hà Thị Thuấn làm chủ tại địa chỉ số 69 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Cửa hàng này bán đệm mang thương hiệu Sông Hồng nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nên đã tạm giữ 3 đệm bông mang thương thiệu Sông Hồng. Đội 16 đã có công văn số 138/QLTT đội đến công ty CP May Sông Hồng yêu cầu xác minh.

Đội QLTT 16 kiểm tra tại cửa hàng Phương Thuấn.

Công ty CP May Sông Hồng đã gửi công văn trả lời Đội 16 cho biết, 3 đệm bông bị tam giữ trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của công ty. Đệm không có tem chống giả do Bộ Công an cấp, nhãn hiệu dập nổi trên đệm bông không đúng quy chuẩn được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Nếu là sản phẩm chính hãng, thẻ bài (thẻ giá) thể hiện chi tiết các thông tin sản phẩm. Góc bên trái thẻ có dán tem vỡ, tem chống hàng giả do Bộ công an cấp. Trên tem vỡ có mã số an ninh được phủ một lớp tráng bạc, lớp phủ bảo vệ này cào được để lấy mã số sản phẩm và hướng dẫn cách thức kiểm tra thông tin sản phẩm bằng mã số an ninh qua tổng đài 8099 hoặc kiểm tra bằng phần mềm QA code trên smartphone. Mặt sau thẻ bài có đóng dấu ngày sản xuất hàng hóa.

Trước hành vi bán hàng giả mạo nhãn hiệu của cửa hàng Phương Thuấn, Cục quản lý thị trường TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính số 00128155/QĐXPVPHC ngày 11/11/2020. Cụ thể, xử phạt đối với bà Hà Thị Thuấn chủ cửa hàng đệm vi phạm điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013 của Chính phủ tương đương mức 6.000.000 đồng. Tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Nộp lại số tiền thu lợi bất chính 1.900.000 đồng.