Nhiều người thường có thói quen uống nước vào buổi sáng khi mới thức dậy. Vậy, uống nước vào sáng sớm có tác dụng gì?

Uống nước vào sáng sớm có tác dụng gì?

Nước là phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu với cơ thể. Dưới đây là những tác dụng của việc uống nước vào sáng sớm:

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước giúp loại bỏ chất thải, vi khuẩn xấu gây nhiễm trùng hoặc vi khuẩn gây nên một số bệnh trong cơ thể. Khi uống nước vào lúc đói bụng, hệ thống miễn dịch sẽ được tăng cường, từ đó giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Thời điểm thích hợp nhất để uống nước ấm đó là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, hoặc trước bữa sáng khoảng 30 phút bạn hãy uống từ 20-30ml nước để giúp cơ thể duy trì sức khỏe dẻo dai.

Làm sạch hệ tiêu hóa

Uống một ly nước ấm vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy lúc dạ dày vẫn còn trống rỗng sẽ giúp điều hòa chức năng chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Hệ thống đường ruột sẽ di chuyển các căn bã ra bên ngoài, giúp cơ thể thanh lọc, làm sạch hệ tiêu hóa.

Phòng ngừa sỏi thận

Uống một ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy sẽ hỗ trợ cơ thể làm giảm nồng độ axit có trong dạ dày (một trong những yếu tố gây hình thành bệnh sỏi thận).

Nước ấm giúp nước tiểu được bài tiết nhiều hơn, hạn chế sự hình thành của sỏi thận tại bàng quang

Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích của việc uống nước ấm là giúp bạn giảm cân. Nước ấm sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn, điều này làm tăng sự trao đổi chất của bạn và cho phép cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Giải độc tố trong cơ thể

Nước ấm là phương pháp tuyệt vời giúp giải độc tố trong cơ thể. Khi uống nước ấm, nhiệt độ cơ thể của bạn bắt đầu tăng và tiết ra mồ hôi giúp giải độc và làm sạch cơ thể đúng cách.

Để đạt được kết quả tối ưu, hãy cho thêm một lát chanh vào trước khi uống nhé.

Ngăn ngừa lão hóa

Độc tố làm cho tuổi của da nhanh già hơn. Đó là một trong những lý do tại sao bạn nên loại độc tố ra khỏi cơ thể. Việc uống nước ấm sẽ giúp bạn điều chỉnh các tế bào da, tăng độ đàn hồi của da và làm giảm ảnh hưởng bởi các gốc tự do có hại. Do đó, làn da bị tổn thương của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn.

Tốt cho đường ruột

Một lợi ích nữa của việc uống nước ấm thường xuyên vào buổi sáng sẽ giúp cho đường ruột khỏe mạnh, hoạt động nhịp nhàng và bớt đau.

Mất nước có thể dẫn đến các vấn đề táo bón mãn tính. Vì vậy, bạn nên uống một cốc nước ấm vào mỗi sáng khi bụng vẫn còn đói, điều này rất có lợi cho đường ruột của bạn.

Tăng năng lượng

Một cốc nước vào buổi sáng để bổ sung lượng nước cơ thể mất đi trong đêm do các hoạt động đào thải chất độc.

Đồng thời, uống nước còn giúp các cơ quan nội tạng, tuần hoàn hoạt động tốt hơn, giúp cơ thể tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

Những điều lưu ý khi uống nước vào sáng sớm

Không uống nước lạnh

Buổi sáng thức dậy, nếu chúng ta uống nhiều nước lạnh sẽ gây ra những tổn thương lớn cho các cơ quan trong cơ thể, dễ gây các tình trạng như chuột rút đường tiêu hóa .

Trên thực tế, chúng ta nên uống một cốc nước ấm sẽ tốt hơn vì nó có thể thúc đẩy nhu động của dạ dày và ruột tốt hơn, từ đó thải độc ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn.

Không uống nước muối nhạt

Nhiều người có thói quen uống nước muối nhạt, đặc biệt là sau khi tập thể dục. Tuy nhiên khi vừa ngủ dậy buổi sáng, việc uống nước muối nhạt sẽ không mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể mà còn tăng thêm gánh nặng.

Một số người bị cao huyết áp nên thận trọng khi sử dụng nước muối loãng, vì huyết áp của họ tương đối cao, uống nhiều nước muối loãng sẽ khiến huyết áp tăng lên đáng kể, dễ sinh ra các bệnh trong cơ thể và gây nguy hiểm đối với sức khỏe.

Không uống đồ uống có ga

Nên hạn chế dùng đồ uống có ga, nhất là vào buổi sáng bởi loại nước này chứa nhiều đường, sẽ gây gánh nặng cho dạ dày khi mới thức dậy. Uống lâu ngày còn dẫn đến cơ thể béo phì.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Uống nước vào sáng sớm có tác dụng gì?" rồi phải không.

