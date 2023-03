(VTC News) -

Từ lâu nước dừa được biết đến là loại đồ uống được nhiều người yêu thích vì hương vị mát lành, thanh ngọt rất ngon miệng. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng nên uống nước dừa vì có những thời điểm uống nước dừa sẽ gây nguy hại đến sức khỏe. Dưới đây là những thời điểm không nên uống nước dừa.

Những thời điểm không nên uống nước dừa

Ngay sau khi đi nắng về

Ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về, bạn không nên uống nước dừa vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao.

Ngay sau khi luyện tập thể thao

Sau khi bạn vừa luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

Buổi tối

Uống nước dừa buổi tối dễ khiến bạn khó tiêu, đầy bụng. Nếu muốn uống nước dừa buổi tối, tốt nhất nên uống ít, uống từng ngụm nhỏ từ từ.

Nếu bạn đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, thể trạng yếu cũng không nên uống nước dừa. Nước dừa có tính mát sẽ khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn.

Bà bầu 3 tháng đầu

Nước dừa vốn là thức uống tốt cho bà bầu vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên bà bầu trong 3 tháng đầu không nên uống nước dừa, bởi dễ khiến tử cung co bóp dẫn đến sảy thai.

Uống nước dừa đúng cách

Vậy uống nước dừa thế nào để tốt cho sức khỏe? Theo khuyến cáo của bác sĩ, bạn chỉ nên uống tối đa 1 - 2 quả dừa mỗi ngày, tốt nhất là 1 quả. Bạn nên tránh uống thường xuyên vì nó có thể dẫn đến thừa cân, nhất là với người mắc bệnh béo phì. Ngoài ra, để uống nước dừa đúng cách và phát huy được các công dụng của thức uống này, bạn nên thưởng thức nước dừa vào những thời điểm sau:

Buổi sáng/trưa: Uống nước dừa vào buổi sáng hoặc trưa sẽ giúp bạn ngăn ngừa được tình trạng khó tiêu và đầy bụng. Ngoài ra, uống vào thời điểm này cũng giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng khoáng chất cũng như vitamin trong nước dừa. Hơn nữa, uống nước dừa vào đầu hoặc giữa buổi cũng giúp bạn nạp năng lượng để làm việc và học tập hiệu quả hơn.

Trước và sau khi hoạt động thể chất khoảng 30 phút: Uống một cốc nước dừa trước khi tập thể thao hoặc làm công việc nặng có thể tiếp thêm sức bền và độ dẻo dai cho bạn. Ngoài ra, sau khi kết thúc buổi tập khoảng 30 phút, bạn cũng có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ nước dừa để bổ sung các chất điện giải đã mất đi, đồng thời chống lại sự kiệt sức và mệt mỏi.

Uống trước và sau bữa ăn: Uống nước dừa trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó ngăn chặn tình trạng ăn quá mức. Mặt khác, nước dừa cũng dễ tiêu và chứa ít calo, bạn có thể uống nước dừa trước bữa ăn để thúc đẩy tiêu hoá tốt hơn và ngăn ngừa hiện tượng đầy hơi sau khi ăn. Hơn nữa, uống nước dừa trước bữa ăn cũng giúp kiểm soát mức huyết áp hiệu quả và tăng cường chức năng tiêu hoá.

Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng: Chỉ nên uống một lượng nước dừa vừa đủ trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng nhằm chống lại sự căng thẳng, xoa dịu tâm trí và giúp cơ thể đào thải các chất độc ra bên ngoài. Hơn nữa, uống một vài ngụm nước dừa vào thời điểm này cũng giúp làm sạch đường tiết niệu, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và các bệnh về thận.

Uống sau khi say rượu/bia: Cơ thể thường dễ bị mất nước khi say rượu bia, điều này có thể dẫn đến cảm giác buồn nôn và đau đầu vào sáng hôm sau. Uống nước dừa sau khi say có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, khoẻ khoắn hơn và phục hồi những chất điện giải bị mất đi.

Trên đây là những thời điểm không nên uống nước dừa. Hãy uống nước dừa đúng cách để tốt cho sức khỏe nhé.

Vân Anh (Tổng hợp)