Uống nước dừa rất tốt cho sức khỏe, nhưng cần uống điều độ và đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn uống nước dừa đúng cách.

Tác dụng của nước dừa

Nước dừa là nguồn nước tinh khiết nhất, là chất lỏng trong suốt hoặc hơi đục, nằm trong phần ruột rỗng của dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng như một thứ nước giải khát từ thiên nhiên. Nước dừa có vị thơm bùi đặc trưng, vị ngọt thanh mát. Cần phân biệt nước dừa và nước cốt dừa vì nước cốt dừa là phần nước và dầu béo được tinh chế từ phần cơm dừa.

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp, nấu ăn.

Uống nước dừa đúng cách tốt cho sức khỏe

Theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, dù việc nhâm nhi nước dừa tươi bất cứ lúc nào trong ngày đều rất tốt, nhưng uống đúng thời điểm chắc chắn có thể nhân đôi lợi ích sức khỏe mà bạn có thể nhận được. Dưới đây là những thời điểm tốt nhất để uống nước dừa.

Buổi sáng hoặc trưa

Để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu, bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Uống thời điểm này sẽ tận dụng tối đa lượng vitamin và khoáng chất có trong nước dừa. Nước dừa cũng bổ sung lượng nước giúp bạn làm việc, học tập hiệu quả hơn.

Trước và sau khi luyện tập thể thao, lao động nặng nhọc 30 phút

Trước khi luyện tập thể thao hay lao động nặng, bạn có thể uống một ly nước dừa trước khoảng 30 phút. Bằng cách này sẽ giúp bạn dẻo dai, bền sức hơn. Sau khi tập luyện khoảng 30 phút, bạn nên nhâm nhi nước dừa bằng cách uống từng ngụm nhỏ. Lúc này nước dừa giúp bổ sung các chất điện giải bị mất trong buổi tập căng thẳng.

Bên cạnh đó, uống nước dừa giúp chống lại mệt mỏi và kiệt sức sau khi làm việc nặng.

Trước và sau bữa ăn

Uống một cốc nước dừa tươi trước bữa ăn giúp bạn no lâu và do đó, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Nước dừa chứa ít calo và dễ tiêu, uống nước dừa có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa nhanh chóng và ngăn ngừa đầy hơi sau bữa ăn. Uống nước dừa thường xuyên cũng giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể của bạn và do đó, giữ cho huyết áp của bạn được kiểm soát và cải thiện các chức năng tiêu hóa.

Trước khi đi ngủ

Hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của dừa được biết là giúp tâm lý giúp giảm lo lắng và làm chậm nhịp tim của chúng ta. Hãy nhấm nháp một chút nước dừa trước khi đi ngủ để chống lại căng thẳng và làm dịu tâm trí của bạn.

Hơn nữa, uống nước dừa trước khi đi ngủ có thể giúp thải tất cả các chất độc ra ngoài và làm sạch đường tiết niệu, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng và các vấn đề về thận. Lưu ý là để tránh bị đầy bụng, khó tiêu, bạn chỉ nên uống một lượng nhỏ nước dừa trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng.

Sau khi say

Uống rượu bia sẽ làm cơ thể mất nước, có thể dẫn đến đau đầu và cảm giác buồn nôn vào sáng hôm sau. Nước dừa giúp chống lại cả hai tình trạng này và cũng phục hồi các chất điện giải bị mất làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Trên đây là hướng dẫn uống nước dừa đúng cách. Hãy uống nước dừa đúng cách để mang lại những lợi ích tốt nhất cho cơ thể nhé.

