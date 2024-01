(VTC News) -

Nước chanh là thức uống không chỉ dễ pha chế mà còn rất tốt cho sức khoẻ. Vậy, uống nước chanh hàng ngày có tốt không?

Uống nước chanh hàng ngày có tốt không?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Verywell Health cho biết, thành phần dinh dưỡng trong nước chanh có thể khác nhau, phụ thuộc vào giống chanh, kích cỡ và mức độ chín. Một trái chanh trung bình nặng khoảng 65 gram, bao gồm cả vỏ, chứa khoảng 57,8 gram nước, 18,8 kilocalo, 1 gram đạm, 1 gram chất béo, 6,06 gram carbohydrat và 1,82 gram chất xơ.

Ngoài ra, chanh cũng là loại quả giàu vitamin C. Trung bình, một quả chanh chứa 34 miligam vitamin C, giúp cơ thể duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, loại bỏ gốc tự do (các chất gây hại có thể thúc đẩy bệnh ung thư), hỗ trợ quá trình sinh collagen và hấp thụ sắt từ thực phẩm. Uống một ly nước chanh gần như cung cấp đủ lượng vitamin C mà chúng ta cần mỗi ngày.

Dưới đây là những lợi ích nếu bạn uống nước chanh mỗi ngày với lượng vừa đủ:

Giữ làn da trẻ hơn

Khi uống nước chanh mỗi ngày, bạn đã thêm nước vào thói quen chăm sóc da của bạn. Da được bổ sung nước trông mịn màng và căng hơn, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Khi được cung cấp đủ nước, cơ thể bạn cũng có nhiều cơ hội để thải độc tố qua mồ hôi.

Bổ sung đủ vitamin

Báo Lao động dẫn nguồn trang Tips And Tricks cho biết, một số nghiên cứu chỉ ra, bổ sung vitamin C sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và huyết áp cao. Dưỡng chất này tốt cho làn da, ngăn ngừa lão hóa. Uống nước chanh là cách nhanh chóng bổ sung nguồn vitamin C tự nhiên.

Vitamin C là chất chống ôxy hóa quan trọng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cơ thể con người không thể tự tổng hợp được vitamin C mà phải thông qua thực phẩm hàng ngày.

Tốt cho tiêu hoá

Khi bị đầy hơi, đau bụng, một cốc nước ấm pha với chanh giúp giảm cơn đau và cải thiện quá trình tiêu hoá.

Uống nước chanh mỗi ngày rất tốt cho sức khoẻ.

Ngăn ngừa mụn

Uống nước chanh thường xuyên có thể giúp chữa lành làn da của bạn từ bên trong. Điều này không có nghĩa là mụn trứng cá, mụn đầu đen và các khuyết điểm khác trên da sẽ hoàn toàn biến mất.

Hơi thở tươi mát hơn

Nước chanh có thể mang đến cho bạn một hơi thở thơm mát, vì mùi đặc trưng của chanh có thể trung hòa các mùi khác. Chanh cũng góp phần kích thích sản xuất nước bọt giúp làm sạch miệng.

Ngăn ngừa sỏi thận

Hầu hết sỏi thận về cơ bản là do tích tụ canxi và bạn có thể giảm nguy cơ hình thành một viên sỏi bằng cách bổ sung nhiều axit citric trong chế độ ăn uống của mình.

Uống bao nhiêu nước chanh được coi là tốt?

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Times Now cho biết, theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, uống quá nhiều nước chanh cũng có thể làm trầm trọng thêm các vết loét hiện có. Nó có thể làm cho việc ăn uống và nói chuyện trở nên khó chịu.

Ngoài ra, tiêu thụ chanh không kiểm soát sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho tóc, vì nó có thể làm khô các nang tóc dẫn đến gãy tóc.

Theo các chuyên gia y tế, uống hai ly nước chanh mỗi ngày là điều nên làm. Nước chanh giúp hydrat hóa tốt hơn, và bạn có thể uống nước chanh ấm và thêm mật ong, lá bạc hà hoặc gừng để tăng thêm lợi ích cho sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết nhiều yếu tố như tuổi tác, tình trạng sức khỏe và các tình trạng khác cũng ảnh hưởng đến lượng nước chanh uống hàng ngày.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, dù chanh gần như an toàn với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bệnh nhân suy tim, mắc bệnh thận, bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc các tình trạng sức khỏe đặc biệt khác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh thường xuyên.