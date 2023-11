(VTC News) -

Thói quen uống nước chanh nóng mật ong vào buổi sáng là thói quen tốt của nhiều người. Dưới đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được nếu uống nước mật ong chanh vào buổi sáng.

Tác dụng của mật ong và chanh

Báo VnExpress dẫn lời thạc sĩ, bác sĩ Võ Tuấn Phong, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, mật ong nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic, flavonoid tốt cho hệ hô hấp, tim mạch và tiêu hóa.

Các hoạt chất chống oxy hóa, chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm giúp tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ độc tố. Từ lâu, mật ong được sử dụng để bảo vệ cơ thể chống lại một số tổn thương tế bào.

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Một quả 60g cung cấp khoảng 30mg vitamin C, chiếm 30% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày của người trưởng thành. Chanh còn chứa vi chất khác như magie, sắt, kali, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin và khoáng chất trong quả này giúp gan sản xuất dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa.

Theo bác sĩ Phong, thức uống kết hợp giữa chanh và mật ong hỗ trợ tăng cường sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất, đào thải độc tố trong cơ thể.

Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước chanh nóng mật ong buổi sáng?

Dưới đây là những tác dụng bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên uống nước chanh nóng mật ong buổi sáng:

Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

Báo Thanh niên dẫn nguồn chuyên trang Health Shots cho biết, hàm lượng kali trong chanh có thể giúp giảm huyết áp và các chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa động mạch. Hơn nữa, duy trì cân nặng hợp lý và giữ đủ nước đều rất cần cho tim mạch.

Giúp da trắng sáng

Các chất chống oxy hóa trong chanh, đặc biệt là vitamin C, có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh, rạng ngời. Vitamin C giúp chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, giảm vết thâm và dưỡng ẩm.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, như mật, giúp hệ tiêu hóa phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Nước chanh ấm có thể làm dịu và hỗ trợ tiêu hóa do có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa. Nó cũng có thể làm giảm chứng khó tiêu và đầy hơi. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt để khởi động quá trình tiêu hóa.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Mùi hương của chanh tác dụng làm dịu căng thẳng và lo lắng. Nhấm nháp nước chanh ấm mật ong có thể giúp thư giãn.

Uống nước chanh mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để uống nước chanh mật ong là vào buổi sáng, sau bữa ăn sáng khoảng 1,5-2 giờ, giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn.

Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp uống nước chanh mật ong. Với những người muốn uống nước chanh mật ong vào buổi sáng khi bụng đói cần phải hỏi ý kiến của các bác sĩ.