(VTC News) -

Nước cam là loại đồ uống nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Vậy nhưng uống nước cam buổi tối có tốt không?

Uống nước cam buổi tối có tốt không?

Nước cam tươi là một trong những loại nước hoa quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng thường xuyên vì nó mang lại nhiều khoáng chất, vitamin, đặc biệt là vitamin C.

Tuy nhiên một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống nước cam vào buổi tối sẽ kích thích lợi tiểu và khiến mất giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, việc uống nước cam trước khi ngủ cũng dễ làm tăng lượng đường trong máu và gây mệt mỏi cho cơ thể.

Ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo việc uống nước cam buổi tối còn có thể làm hỏng lớp men răng.

Uống nước cam buổi tối có tốt không là băn khoăn của nhiều người

Uống nước cam đúng cách

Trên báo Dân trí, các bác sĩ khuyên nên uống nước cam vào buổi sáng vì nước cam nhiều dưỡng chất như khoáng chất, sắt, vitamin và các nguồn dưỡng chất khác.

Mỗi ly nước cam vào buổi sáng giúp nạp đầy năng lượng cho cả một ngày hoạt động năng suất.

Ngoài ra bạn nên uống nước cam sau khi ăn khoảng 1-2 giờ. Thường thì sau khi ăn, khi các thức ăn chưa kịp tiêu hóa cơ thể khó hấp thu dưỡng chất và lượng đường trong máu sẽ dễ tăng hơn nếu uống nước cam ngay lúc này. Bên cạnh đó, uống nước cam khi trong bụng chưa có gì, khi đói dễ bị xót ruột và có thể bị đau dạ dày, bởi trong cam có nhiều axit.

Do đó, bạn nên nghỉ 1 - 2 giờ đồng hồ sau khi ăn rồi mới uống nước cam để đạt được hiệu quả và hấp thụ được dưỡng chất.

Bên cạnh đó, bên uống nước cam ngay sau khi vừa vắt. Lý do vì nếu để lâu cam sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C (chất chống oxy hóa, tăng đề kháng quan trọng có trong cam). Ngoài ra, cũng chỉ nên uống khoảng 200ml nước cam mỗi ngày.

Theo nghiên cứu, 200ml nước cam nguyên chất chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C nhu cầu của cơ thể trong một ngày. Vì vậy, uống quá nhiều nước cam sẽ gây dư thừa lượng vitamin C không cần thiết cho cơ thể. Còn với trẻ em, chỉ uống khoảng 100ml nước là đủ.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho vấn đề "Uống nước cam buổi tối có tốt không?" rồi chứ.

Vân Anh (Tổng hợp)