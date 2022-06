Nên uống nước cam vào thời điểm nào?

(VTC News) -

Trong 240ml nước cam gồm các chất dinh dưỡng như carbs (26%), protein (2 gram), calo (110 calories), vitamin C (cung cấp 67% lượng khuyến nghị hàng ngày), cùng nhiều vi chất như magie, kali và folate.

Hàm lượng vitamin C cao trong nước cam giúp cơ thể ngăn chặn tình trạng oxy hoá sớm, đồng thời giúp chữa lành vết thương nhanh chóng và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Trong Y học cổ truyền, cam có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể tốt hơn.

Nhiều người cho rằng nước cam rất tốt, có thể uống lúc nào cũng được. Tuy nhiên, quan điểm này là sai lầm bởi nước cam có chứa hàm lượng vitamin C cũng như tính acid cao, nếu uống vào những thời điểm không phù hợp trong ngày có thể gây ra nhiều tổn hại đến các cơ quan trong cơ thể.

Uống nước cam khi vừa ăn no có thể gây quá tải cho dạ dày(Ảnh minh họa: Suckhoedoisong.vn)

Cụ thể, uống nước cam khi đói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày. Lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với acid trong dạ dày, dễ gây ra viêm loét nếu tiêu thụ với một lượng lớn. Mặt khác, uống nước cam lúc đói cũng khiến những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ acid, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng thêm.

Ngược lại, nếu uống nước cam khi vừa ăn no, có thể gây quá tải cho dạ dày vì cơ quan này đang phải hoạt động hết công suất nhằm giúp tiêu hoá lượng thức ăn vừa tiêu thụ. Khi bạn uống một ly nước cam sau khi ăn có thể làm tăng thêm áp lực cho dạ dày, dẫn đến triệu chứng chướng bụng, tức bụng và khó chịu ở bụng.

Vậy uống nước cam thế nào là đúng cách?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa. Bạn cần uống ngay sau khi vắt vì để lâu sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C.

Nước cam chỉ nên uống 1 cốc/ngày, tương ứng khoảng 200ml. Theo một nghiên cứu, một cốc nước cam 200ml chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C cơ thể người lớn cần trong 1 ngày. Vì vậy, không nên uống quá nhiều nước cam vì sẽ gây dư thừa lượng vitamin C, không cần thiết cho cơ thể.