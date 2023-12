UNIBEN trao vàng cho khách hàng may mắn

(VTC News) -

UNIBEN được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm tiện dụng, sở hữu các thương hiệu uy tín như mì ăn liền 3 Miền, REEVA, trà mật ong BONCHA, nước trái cây JOCO, nước tăng lực ABBEN.

Năm 2023, UNIBEN khánh thành và đưa vào vận hành thêm dây chuyền sản xuất nước giải khát giai đoạn 3 nhà máy UNIBEN Bình Dương hiện đại, theo tiêu chuẩn Châu Âu, đáp ứng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm nước giải khát chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Để tri ân khách hàng đã ủng hộ, từ tháng 10/2023, doanh nghiệp triển khai chương trình khuyến mãi “Mở thùng trúng vàng” đối với trà mật ong BONCHA và nước trái cây JOCO theo hình thức thẻ cào may mắn ngẫu nhiên trong thùng sản phẩm, với cơ hội trúng giải trên 50%.

Chỉ hơn một tháng triển khai, chương trình đã tìm được các chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt (mỗi giải 1 lượng vàng SJC) và giải Nhất (mỗi giải 1 nhẫn vàng 9999).

Đại diện UNIBEN trao 1 lượng vàng SJC cho khách hàng Đ.T.K.Hường (Q.12, TP.HCM).

Chị Đ.T.K.Hường (Q12, TP.HCM) là khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải Đặc biệt của chương trình. Chị cho biết mình là “fan cứng” của trà mật ong BONCHA từ những ngày đầu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trúng vàng từ chính thương hiệu yêu thích.

Chị P.T.Nga (Thanh Hóa), người trúng giải Đặc biệt tiếp theo cùng gia đình có mặt từ sớm tại lễ trao thưởng được UNIBEN tổ chức tại địa phương vào ngày 16/12 vừa qua. Tại buổi lễ, chị Nga không giấu được niềm vui khi trực tiếp cầm trên tay 1 lượng vàng SJC từ đại diện ban tổ chức.

Chị chia sẻ: “Tôi kinh doanh nước giải khát đã nhiều năm nay, đây là lần đầu tôi trúng giải thưởng cao nhất của chương trình. Giải thưởng không chỉ mang đến niềm vui lớn mà còn báo hiệu điều may mắn đến với gia đình chúng tôi trong dịp năm mới”.

Trong tháng 12/2023, 15 nhẫn vàng 9999 đã được UNIBEN bàn giao cho 15 khách hàng may mắn từ các tỉnh thành như Hậu Giang, Long An, An Giang, Cần Thơ, Thái Bình, Bình Định… Cùng lúc đó, hàng nghìn khách hàng trúng giải Khuyến khích cũng đã được nạp thưởng trực tiếp vào số điện thoại.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của “Mở thùng trúng vàng”.

Đại diện UNIBEN cho biết, UNIBEN không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm chất lượng, hương vị độc đáo để mang đến trải nghiệm thưởng thức mới lạ cho khách hàng. Những giải thưởng từ thương hiệu trà mật ong BOCHA và nước trái cây JOCO không chỉ mang giá trị vật chất và tinh thần mà còn là lời tri ân UNIBEN gửi đến khách hàng vì đã ủng hộ doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Các khách hàng chưa trúng giải hoặc chỉ trúng thẻ nạp điện thoại hãy tiếp tục tìm thẻ cào được dán trong thùng BONCHA, JOCO có in thông tin chương trình và làm theo hướng dẫn để có cơ hội mang về các giải thưởng giá trị.

Vẫn còn đến 8 lượng vàng, hàng chục nhẫn vàng, cùng hàng trăm nghìn mã thẻ nạp điện thoại đang chờ đợi các chủ nhân may mắn. Chương trình được diễn ra toàn quốc đến hết ngày 30/1/2024.

