Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí thiên nhiên

Tại thông báo kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Công Thương đề nghị tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí LNG đúng tiến độ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, các địa phương tập trung đôn đốc tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; kịp thời giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nhất là về mặt bằng, hạ tầng, môi trường, …) để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; Tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhà đầu tư, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

"Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu nhà đầu tư vi phạm các quy định hoặc trì hoãn không triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng nói chung và khả năng cung ứng điện nói riêng", ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và triển khai các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án nhà máy điện sử dụng LNG và các hạ tầng liên quan. Phấn đấu hoàn thành trong qúy III/2023.

"Lập và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện sử dụng LNG. Phấn đấu hoàn thành trong quý I/2024", lãnh đạo Bộ Công Thương đưa ra tiến độ cụ thể và yêu cầu các nhà đầu tư được lựa chọn phải khẩn trương thực hiện dự án theo đúng tiến độ, yêu cầu trong chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Công Thương, tiến độ xây dựng, vận hành các nhà máy điện LNG có ý nghĩa quyết định tới an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, vì vậy nếu dự án nào có nguy cơ chậm tiến độ, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy lùi tiến độ của dự án đó và đẩy sớm các dự án dự phòng/hoặc tính toán các phương án khác thay thế để bảo đảm an toàn cấp điện.

"Giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt là khẩn trương tiến hành thẩm định hồ sơ dự án theo quy định ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ do chủ đầu tư trình", ông Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ.

Tham dự cuộc họp có ngày 24/6 có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Bạc Liêu; Thứ trưởng Đặng Hoàng An; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Văn phòng Bộ Viện Năng lượng và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.