Ukraine công bố đề xuất đảm bảo an ninh

Đề xuất đảm bảo an ninh của Ukraine có tên gọi "Hiệp ước An ninh Kiev", được đưa ra theo đề nghị của Tổng thống Vladimir Zelensky. Ukraine công bố đề xuất này hôm 13/9.

Theo đề xuất, Kiev đề nghị các nước bao gồm Mỹ, Anh, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các bên tham gia "Hiệp ước An ninh Kiev" sẽ đưa ra những cam kết rõ ràng để hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi nhóm khác với sự tham gia mở rộng của nhiều nước sẽ cung cấp các đảm bảo phi quân sự dựa trên danh sách các biện pháp lệnh trừng phạt.

Ukraine muốn có các đảm bảo an ninh từ các đồng minh. (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi cần một lực lượng quân sự đủ mạnh để đẩy lùi tham vọng của Nga", Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak cho hay.

Ông Andrey Yermak cho biết thỏa thuận này sẽ không thay thế cho ý định gia nhập NATO của Kiev. Theo ông, điều này sẽ đảm bảo an ninh cho đến khi Ukraine chính thức gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Cựu Tổng thư ký NATO Rasmussen cho biết “ưu tiên trước mắt” là đạt được chiến thắng cho Kiev, nhấn mạnh Ukraine sẽ cần nhiều thập kỷ hỗ trợ từ các đối tác phương Tây.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine là điểm mấu chốt chính trong các cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 3. Moskva lập luận rằng nếu Ukraine cam kết không tìm kiếm tư cách thành viên NATO thì nước này sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ một số quốc gia, trong đó có Nga.

Các cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Kiev và Moskva đã bị trì hoãn sau khi các nhà đàm phán của Ukraine tuyên bố đòi chủ quyền đối với bán đảo Crimea - nơi đã gia nhập Liên bang Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý công khai vào năm 2014.

Đề xuất "Hiệp ước An ninh Kiev" đã được thiết lập trong nhiều tháng. Trước đây, Nga khẳng định Moskva có thể đưa ra những cam kết về an ninh cho Ukraine, song hồi tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết Kiev đã từ bỏ cơ hội đó.