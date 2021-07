Tỷ phú Abramovich phủ nhận mua CLB Chelsea theo lệnh Tổng thống Putin

(VTC News) -

"Cuốn sách lặp lại những điều không chính xác. Tất cả những gì ông ta muốn là là lập kỷ lục ngay lập tức", luật sư Hugh Tomlinson của Abramovich cho hay trong phiên điều trần ở London hôm 28/7.

Ông ta mà Tomlinson nhắc tới là nhà báo người Anh Catherine Belton.

Tỷ phú người Nga trước đó Belton, tác giả của "Putin’s People: How The KGB Took Back Russia And Then Took On The West” được xuất bản bởi Harper Collins về những cáo buộc trong cuốn sách.

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich. (Ảnh: AP)

Putin's People chứa các thông tin nói Abramovichmua mua Chelsea vào năm 2003 theo lệnh cá nhân của Tổng thống Putin để "thâm nhập và phá hoại giới tinh hoa chính trị Anh".

"Belton còn miêu tả ông Abramovich là "thủ quỹ của Tổng thống Putin" và là một trong những người giám hộ đáng tin cậy của Điện Kremlin”, luật sư Tomlinson nói, nhấn mạnh các cáo buộc này là sai trái.

Vị luật sư cho biết những gì mà nhà báo người Anh đưa ra trong cuốn sách lấy từ các nguồn "không đáng tin cậy" như Sergei Pugachev, một doanh nhân người Nga - người từng đệ đơn kiện đòi 10 tỷ USD từ nước Nga vì cho rằng tài sản của ông bị nhà nước chiếm đoạt.

Pugachev từ chối bình luận trực tiếp về vụ việc.

Belton và nhà xuất bản Harper Collins cũng đang bị Rosneft Oil - một công ty năng lượng quốc doanh của Nga và nhà tài phiệt Nga Mikhail Fridman kiện vì tội phỉ báng. Tuy nhiên, ông Tomlinson khẳng định không có bất cứ sự phối hợp nào giữa các bên.

Về phần mình, luật sư của Belton và Harper Collins khẳng định các tuyên bố nói ông Abramovich mua Chelsea để “xâm nhập, thao túng giới thượng lưu Anh” không đồng nghĩa với “hối lộ giới tinh hoa chính trị Anh để thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào".

Thẩm phán sẽ sớm đưa ra phán quyết sơ bộ về ý nghĩa của các tuyên bố về Abramovich, Rosneft và Fridman được nêu trong cuốn sách. Điều này sẽ tạo cơ sở cho việc xét xử vụ án.