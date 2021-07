Tổng thống Nga Putin phê duyệt Chiến lược An ninh Quốc gia

(VTC News) -

Chiến lược mới nêu các ưu tiên chiến lược chính của Nga như bảo tồn dân tộc Nga, bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, cũng như an ninh sinh thái và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phiên bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thực hiện chính sách có chủ đích nhằm kiềm chế Liên bang Nga, củng cố chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia, bảo vệ nền tảng tinh thần và đạo đức truyền thống của xã hội Nga, bảo đảm quốc phòng và an ninh, ngăn chặn sự can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga có tầm quan trọng sống còn đối với đất nước”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Kremlin.ru)

Một trong những vấn đề trọng tâm được nêu trong Chiến lược mới là việc nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của nền quốc phòng của đất nước. Trong số các nhiệm vụ chính, Nga ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia của công dân Nga ở trong nước Nga và ở nước ngoài.

Chiến lược nêu rõ rằng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong, "bao gồm cả các hành động không thân thiện của nước ngoài", cần phải tăng cường hiệu quả sử dụng các thành tựu và lợi thế cạnh tranh hiện có của Liên bang Nga, tính toán các xu hướng dài hạn trong phát triển thế giới.

Phiên bản mới của Chiến lược An ninh Quốc gia coi việc NATO xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga, đẩy mạnh các hoạt động tình báo... làm gia tăng các mối nguy hiểm quân sự và các mối đe dọa quân sự đối với Liên bang Nga. Chiến lược An ninh Quốc gia vừa được thông qua có hiệu lực từ ngày 2/7/2021.