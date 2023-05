Tuyên phạt Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

(VTC News) -

Ngày 25/5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Bùi Tuấn Lâm (tên gọi khác là Peter Lam Bui, 38 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm a, b Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 20/4/2019 đến ngày 7/9/2022, Bùi Tuấn Lâm có hành vi soạn thảo, đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân “Peter Lam Bui” và 25 video, bài viết lên tài khoản mạng xã hội Youtube (do Lâm tạo ra, quản lý, sử dụng) với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bùi Tuấn Lâm.

Ngày 7/9, Lâm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Phiên xét xử ngày 25/5 diễn ra đúng quy trình tố tụng, Bùi Tuấn Lâm thừa nhận các hành vi vi phạm.

Qua tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

CHÂU THƯ