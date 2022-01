(VTC News) -

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tý

Sau năm 2021 khá thăng trầm, sang năm 2022, người tuổi Tý sẽ tiếp tục nghênh đón những thay đổi, có thể nói là thời tới, vận cũng chuyển. Ngoài ra, khi mệnh được sao Thái Âm chiếu, vận rủi của người tuổi Tý cũng có thể được quét sạch, cuộc sống trở nên tươi sáng.

Tổng thể tử vi tuổi Tý năm 2022

Năm ngoái, do thái tuế tương hợp, người tuổi Tý có Tương Tinh và Tam Thai là hai ngôi sao may mắn cùng chiếu. Năm nay may mắn có chút kém hơn nhưng không sao cả, chỉ cần bạn cố gắng thì có thể thành công. Sự nghiệp 2022 khá suôn sẻ, bạn có thể đọc nhiều sách liên quan đến chuyên môn, học thêm, lấy thêm được các chứng chỉ chất lượng cao, củng cố vị trí của mình trong công ty và phát triển sự nghiệp.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tý (Tết)

Tài lộc của người tuổi Tý năm 2022

Về tài lộc, do không có các sao tốt chiếu mệnh nên để đạt được tích lũy tài sản trong năm 2022, người tuổi Tý phải chuẩn bị tâm lý cho những công việc khó khăn, cố gắng đạt được nhiều thành tựu hơn trong công việc.

Năm nay, nguồn tài chính của người tuổi Tý vẫn nằm ở công việc chính, không nằm ở việc làm thêm, vì vậy bạn nên giữ vững công việc của mình, nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh túng quẫn, tiền bạc không bền. Những người tuổi Tý là doanh nhân nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rông thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể.

Năm 2022, nếu người tuổi Tý muốn chiêu tài, chuyển sang thế thắng lợi thì có thể đặt linh vật chiêu tài vượng khí tại nhà hoặc trong văn phòng để củng cố tài lộ.

Sự nghiệp của người tuổi Tý năm 2022

Về công danh sự nghiệp, năm nay vận thế phát triển tương đối bằng phẳng, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp. Chỉ cần bạn lao về phía trước với tinh thần dũng cảm, chiến thắng chắc chắn sẽ chờ đón bạn.

Việc cần làm là hãy đặt nền móng vững chắc trong năm nay, tích lũy tiền bạc, tri thức và mối quan hệ. Đợi đến khi vận thế bùng nổ, may mắn thịnh vượng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhắc nhở một chút, người tuổi Tý năm nay cũng gặp nhiều áp lực nên cần tiết chế cảm xúc.

Vận đào hoa người tuổi Tý năm 2022

Trong năm 2022, vận đào hoa của tuổi Tý tương đối yếu, tốt nhất nên vạn sự tùy duyên. Đàn ông sẽ tốt hơn một chút, đường đào hoa sẽ có chút may mắn nhưng không quá suôn sẻ.

Phụ nữ tuổi Tý trong năm 2022 sẽ gặp phải một số khó khăn trong tình cảm, nên chú ý hơn đến việc bảo vệ chính mình, lúc cần nghĩ cho bản thân thì nhất định phải quyết đoán.

Những người đã có gia đình nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai, đừng vì công việc hay nơi khác mà bỏ bê bạn đời của mình.

Sức khỏe người tuổi Tý năm 2022

Năm 2022, cung mệnh tuổi Tý được sao Thái Dương chiếu vào, sức khỏe vẫn tốt. Chỉ có người sinh năm 1984 - tuổi Giáp Tý - sẽ có một số ảnh hưởng, có thể khó chịu hoặc bệnh cũ tái phát.

Người cao tuổi dễ mắc các bệnh về hệ tiết niệu, cũng nên chú ý đến các vấn đề ăn uống, không thể ăn sướng miệng rồi hại thân.

Năm nay, người tuổi Tý nên tiếp xúc nhiều hơn với những người và sự vật có năng lượng tích cực, giữ thái độ lạc quan, vui vẻ để nâng cao thể chất và tài vận.

Luận giải chi tiết về vận trình hàng tháng của người tuổi Tý năm 2022 (Tháng âm lịch)

Tháng 1

Trong tháng đầu tiên, Tý có nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ cũng không có được thu nhập tương xứng. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy coi tháng này là “thời kỳ gieo mầm”, sắp tới bạn sẽ có được những phần thưởng xứng đáng.

Tháng 2

Trong tháng này, người tuổi Tý dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Ngoài ra, bạn nên giao tiếp và thấu hiểu hơn với gia đình và người yêu, nếu không sẽ cãi vã do hiểu lầm.

Tháng 3

Mối quan hệ cá nhân của người tuổi Tý sẽ trở lại bình thường trong tháng này, nhưngnên chú ý đến các khoản chi tiêu, nếu không sẽ kiệt quệ tài chính. Về mặt sức khỏe, nên đề phòng các vấn đề về đường tiêu hóa.

Tháng 4

Người tuổi Tý trong tháng này mọi việc ổn định, vận may về sự nghiệp và tài lộc là lý tưởng nhất. Về sức khỏe, chú ý kẻo bị vật nhọn làm tổn thương.

Tháng 5

Vận trình thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Tháng này không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng, việc đi du lịch nước ngoài có thể giúp giảm tác động của những thay đổi.

Tháng 6

Trong tháng này, người tuổi Tý sẽ bị ảnh hưởng tài lộc, không nên quyết định đầu tư, đầu cơ, nên tiết giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, không mua mặt hàng xa xỉ để tránh lâm vào cảnh túng quẫn.

Tháng 7

Nhìn chung tháng này khá hanh thông, nhưng nếu làm việc thiện thì đừng mong báo đáp; nếu chăm chỉ trong sự nghiệp thì sau này phần thưởng sẽ càng ấn tượng hơn.

Tháng 8

Mọi việc suôn sẻ, đây là một tháng đáng khích lệ, dự tính bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ hết mình. Hãy vận dụng trí óc của mình nhiều hơn, phát huy hết lợi thế của mình để mở rộng tài vận.

Tháng 9

Vận trình tài lộc dồi dào, bạn có thể phân tích chi tiết về việc đầu tư chứng khoán. Người độc thân chú ý vận đào hoa vây quanh, nếu đã kết hôn thì không nên quá nhiệt tình với người khác phái kẻo gây hiểu lầm.

Tháng 10

Tháng này có điềm báo tài lộc, khả năng kiếm tiền cao, tiền bạc rủng rỉnh, người tuổi Tý không nên yên phận, có thể lựa chọn đi du học hoặc đi công tác. Về tài lộc, bạn có thể mở rộng thị trường ra nước ngoài và thu được rất nhiều lợi nhuận.

Tháng 11

Tháng này dễ có ảnh hưởng tiêu cực, bạn phải học cách điều chỉnh tâm lý và thoát khỏi tình trạng khó khăn về tình cảm càng sớm càng tốt. Nếu muốn phát triển lý tưởng trong sự nghiệp nhưng gặp phải vấn đề không dễ giải quyết, bạn có thể hỏi ý kiến ​​của những người lớn tuổi.

Tháng 12

Trong tháng này bạn có những việc phải giải quyết như chuyển nhà, trang trí, mua sắm đồ đạc... nên khá mệt mỏi; có thể bàn bạc với người thân. Những gia đình có người già nên chú ý đến sức khỏe của họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.