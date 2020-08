Tử vi 12 con giáp ngày 13/8: Tuổi Hợi được quý nhân phù trợ

Tuổi Tý

Công việc suôn sẻ, bạn có nhiều cơ hội để thăng tiến. Tình hình tài chính khởi sắc, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn vận may sẽ mỉm cười với bạn. Chuyện tình cảm hài hòa, bạn cảm thấy an toàn do được đối phương che chở. Sức khỏe rất tốt, những bệnh đang có nhanh chóng hồi phục.

Tuổi Sửu

Công việc thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm. Không nên vội vàng trong việc kiếm tiền kẻo gặp rắc rối. Vận trình tình cảm giảm sút, bạn có thể sẽ làm một vài việc khiến đối phương không vừa ý.

Tuổi Dần

Công việc diễn ra không được như ý muốn, bạn có thể nảy sinh tranh cãi với đồng nghiệp. Không nên đầu tư kinh doanh vào thời điểm này kẻo mất cả chì lẫn chài. Về tình cảm, mối quan hệ với người ấy không còn mặn nồng như trước khiến bạn khá lo lắng. Sức khỏe chỉ ở mức trung bình, bạn nên điều chỉnh lại tâm trạng, nghỉ ngơi hợp lý.

Tuổi Mão

Vận trình công việc tăng tiến, bạn hãy chủ động giành thời cơ. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn nên nỗ lực nhiều hơn để kiếm tiền và học cách quản lý chi tiêu. Về tình cảm, các cặp đôi dễ nảy sinh tranh cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Sức khỏe không được tốt, bạn không nên thức khuya và chú ý tới thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của bạn lên như diều gặp gió, năng lực của bạn được nhiều người công nhận. Tình hình tài chính rất tốt, thu nhập tăng, các khoản đầu tư sinh lời cao. Chuyện tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, hâm nóng tình cảm. Sức khỏe tốt, chất lượng giấc ngủ được cải thiện.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc giảm sút, bạn ương bướng và chẳng chịu nghe theo lời khuyên của ai nên dễ mắc phải sai lầm. Tình hình tài chính kém sắc, bạn cảm thấy áp lực về gánh nặng kinh tế. Về tình cảm, bạn chẳng muốn yêu đương gì, những người đang yêu chỉ muốn quay về cuộc sống độc thân như trước.

Tuổi Ngọ

Công việc tương đối ổn, tuy nhiên những người làm công sở nên chú ý hơn để tránh những sai lầm không đáng có. Về tài chính, bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong ngày hôm nay. Vận trình tình cảm giảm sút, giả vờ dè dặt cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn, bạn hãy sống đúng với tính cách của mình. Về sức khỏe, bạn nên ăn tối ít đi và chú ý tới các vấn đề về tiêu hóa.

Tuổi Mùi

Công việc rất thuận lợi, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hôm nay bạn vượng tài lộc, có nhiều cách để kiếm tiền, cải thiện thu nhập. Về tình cảm, bạn nên nhớ đến những bài học trước đây, đừng để đối phương phải phiền lòng vì những lỗi cũ rích của bạn. Sức khỏe trung bình, bạn đừng chủ quan mà bỏ qua các triệu chứng viêm nhiễm.

Tuổi Thân

Công việc rất hanh thông, bạn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tình hình tài chính tốt lên, cơ hội phát tài trước mắt, chỉ cần bạn biết nắm bắt và kiên trì. Tình cảm thăng hoa, cuộc sống hôn nhân hòa thuận, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu lẫn nhau. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hơn tới các vấn đề về vệ sinh cá nhân.

Tuổi Dậu

Sự kiêu ngạo có thể cản bước khiến bạn khó chạm tới thành công. Tình hình tài chính giảm sút, bạn khó nâng thu nhập, áp lực kinh tế tăng lên. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, những người độc thân có vẻ thiếu kiên trì khi theo đuổi đối phương. Về sức khỏe, bạn dễ gặp các vấn đề về cột sống, nên cố gắng chữa trị sớm.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc suy giảm, bạn có thể vướng vào nhiều tin đồn thất thiệt tại nơi làm việc. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn không nên đầu tư một cách mù quáng. Về tình cảm, có vẻ như bạn đang thiếu tôn trọng đối phương khiến nửa kia bị tổn thương. Sức khỏe giảm sút, bạn nên cẩn thận hơn kẻo bị ốm.

Tuổi Hợi

Nhờ có quý nhân phù trợ mà công việc diễn ra hết sức suôn sẻ, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính giảm sút, việc xử lý cẩu thả khiến bạn bị tiền mất tật mang. Về tình cảm, các mâu thuẫn trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, các cặp đôi lại hòa thuận bên nhau như trước. Sức khỏe giảm sút, bạn dễ bị căng thẳng dẫn đến mất ngủ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.