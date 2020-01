Luận tội Tổng thống: Chiếc vé được săn lùng nhất ở Washington hơn 150 năm trước

Người dân Mỹ lúc bấy giờ hết sức hiếu kỳ bởi đây là phiên tòa luận tội Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Thượng viện Mỹ khi đó gọi phiên xét xử Tổng thống Johnson là một trong những sự kiện tích nhất trong lịch sử cơ quan này.

Sự quan tâm của công chúng tới phiên xét xử này lớn đến độ rất đông cảnh sát được điều động tới cửa Điện Capitol để ngăn cản đám đông quá khích. Song song với đó, giới chức Mỹ cũng phát hành vé để công chúng được vào trong theo dõi phiên tố tụng kịch tính.

Tấm vé tham dự phiên luận tội năm 1868.

Mỗi ngày, 1.000 vé được in, màu sắc thay đổi theo mỗi ngày. Trong 1.000 vé được in ra, 40 chiếc được phân phối tới các phái đoàn ngoại giao, 20 chiếc tới Tổng thống, 4 chiếc cho mỗi thượng nghị sỹ, 2 chiếc cho mỗi dân biểu. Riêng Chánh án Salmon P. Chasse được phân phối 4 vé. Các thành viên Quốc hội khi đó nhận được hàng trăm yêu cầu nhượng lại vé mỗi ngày.

Hệ thống phân phối vé không quá khắt khe về việc truy xét người mua nên nhiều người được cấp vé có thể đưa cho các thành viên trong gia đình, những người có chức tước trong xã hội hoặc những người ủng hộ chính trị. Tuy nhiên, người Mỹ gốc Phi không được phép tham dự phiên xét xử.

"Bằng cặp kính được dùng để xem opera, những người phụ nữ và đàn ông theo dõi diễn biến trong căn phòng từ bên dưới", nhà văn Brenda Wineapple viết về phiên luận tội trong cuốn sách mới lên kệ của bà The Impeachers: The Trial of Andrew Johnson and the Dream of a Just Nation.

Vào những ngày này, tấm vé tham dự phiên luận tội cách đây 152 năm lại trở thành món đồ được săn đón hơn bao giờ hết. Chúng xuất hiện trên eBay, một số được rao bán trong các phiên đấu giá với giá 1.000 USD.

Đối với phiên luận tội của Tổng thống Trump, nhu cầu vé đã không còn điên cuồng như năm 1869.

Theo Roll Call, vé đang được phân phối đến văn phòng của các thượng nghị sĩ. Cư dân một số tiểu bang có thể truy cập vào trang web các thượng nghị sĩ của họ để xem họ có cung cấp vé hay không.

Ví dụ, văn phòng Thượng nghị sĩ Jack Reed của Đảo Rhode cho biết cả 3 vé công cộng mà họ nhận được sẽ được phân phát tới những cư dân trong bang gửi thông tin cá nhân thông qua trang web của bang.

Tương tự, văn phòng Thượng nghị sĩ Jeff Merkley bang Oregon tuyên bố trên trang web rằng các cư dân trong tiểu bang có thể gửi yêu cầu nhận vé tham gia phiên luận tội.

"Các văn phòng Thượng viện nhận được một số lượng vé hàng ngày rất hạn chế để theo dõi phiên tố tụng. Vì những hạn chế này, chúng tội sẽ luân chuyển vé cho người dân Oregon, ưu tiên cho sinh viên và giáo viên", thông báo từ văn phòng ông Merkley cho hay.