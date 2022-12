Tự hào người thợ lọc dầu Dung Quất

(VTC News) -

Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng với sự hình thành và ra đời của NMLD Dung Quất, Petrovietnam hoàn thiện chuỗi giá trị từ khâu thăm dò, khai thác, vận chuyển đến chế biến dầu khí. BSR tự hào là thành tố quan trọng trong 5 lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, đó là Thăm dò - khai thác dầu khí; Công nghiệp khí; Công nghiệp điện; Dịch vụ dầu khí chất lượng cao; Chế biến dầu khí.

Tự hào 61 năm truyền thống ngành Dầu khí

Ngày 27/11, Đoàn Thăm dò Dầu lửa số 36 ra đời. Đây là tổ chức đầu tiên với số cán bộ, nhân viên ban đầu trên 200 người và ngân sách khoảng 500.000 đồng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam.

61 năm qua, ngành Dầu khí Việt Nam từ những bước đi chập chững ban đầu lớn lên cùng đất nước. Những người lao động Dầu khí qua các thời kỳ với lòng say mê và khát vọng vươn lên, lao động bền bỉ, sáng tạo và cống hiến không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, hiện đại và đồng bộ.

Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí, nhất là giai đoạn gần đây với những ảnh hưởng và hệ lụy khôn lường từ đại dịch COVID-19, giá dầu giảm sâu, diễn biến bất thường và bất ổn địa chính trị; Petrovietnam vẫn vững vàng ứng phó trước những biến động thị trường.

Toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Năm 2022 có thể nói là năm thịnh vượng của Petrovietnam, khi tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt từ rất sớm. Khai thác dầu trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày, góp phần giúp tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm khai thác dầu thô trước 2 tháng 11 ngày. Đây là mốc về đích sớm nhất của Petrovietnam kể từ năm 2015 đến nay trước tình hình hệ số suy giảm sản lượng dầu trong nước giai đoạn 2016- 2020 ở mức là 11%/năm, năm 2021 là 5,7%.

Khai thác dầu thô dự kiến cả năm đạt 10,81 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm, tiệm cận mức thực hiện năm 2021. Sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) dự kiến cả năm đạt trên 6,70 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch năm, tăng 5% so với thực hiện năm 2021. Sản xuất đạm dự kiến cả năm đạt 1,88 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch năm, tăng 11% so với thực hiện năm 2021.

Các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 4 - 8 tháng và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, ước cả năm 2022 đạt khoảng 900 nghìn tỷ đồng, tăng 41-43% so với năm 2021 (627,2 nghìn tỷ đồng); đóng góp cho ngân sách nhà nước cả năm 2022 - hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng, đạt khoảng 140-145 nghìn tỷ đồng, vượt 75,4-80,4 nghìn tỷ đồng so kế hoạch năm và tăng 27,5- 32,5 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 24-30% so với năm 2021 - 112,5 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn hoàn thành sớm kế hoạch cả năm và tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ 2021.

BSR – khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu

Hòa chung niềm vui toàn tập đoàn, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam năm nay với những con số rất ấn tượng. Trong 10 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất đạt 5,78 triệu tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 16 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra và sẽ đạt mức cao nhất kể từ khi vận hành đến nay.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương, đại diện nhóm tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về KHCN.

Kể từ khi nhà máy vận hành thương mại đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản lượng sản xuất đạt 75,5 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng doanh thu ước đạt 1,29 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 193,9 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước có nhiều biến động, nhiều thời điểm khan hàng cục bộ, đêm 4/11 đến rạng sáng 5/11/2022, NMLD Dung Quất nâng dần công suất lên 112%, đẩy nhanh công tác bán hàng và xuất bán tối đa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu nội địa.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn xuất bán gần 6,6 triệu m3 xăng dầu, cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ vượt hơn 450 ngàn m3 so với khối lượng cam kết, tồn kho của NMLD Dung Quất thường xuyên duy trì ở mức thấp.

Đặc biệt, cụm công trình "Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa quá trình sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BSR" của kỹ sư Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR và 23 đồng tác giả vừa được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của người thợ lọc dầu mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của Công ty BSR trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.