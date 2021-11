Truy tố 22 bị can liên quan đến vụ nổ súng làm 4 người thương vong ở Tiền Giang

(VTC News) -

Theo đó, VKSND tỉnh Tiền Giang truy tố Nguyễn Thanh Triều (SN 1998, có tên khác là Triều Điên) về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích”; truy tố Trần Quang Quốc Bảo (SN 2003, còn gọi là Bảo Em, ngụ phường 8, Tp. Mỹ Tho) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng còn có 20 bị can khác bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ sở kinh doanh X.O - nơi xảy ra nổ súng làm 4 người thương vong.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2021, Nguyễn Công Danh (sinh 2001, ngụ phường 8 thành phố Mỹ Tho) mâu thuẫn với đối tượng tên Thạch Trung Nghĩa (sinh 1997, ngụ phường 9, Tp. Mỹ Tho) nên nhờ Dương Minh Nhựt (sinh 2001, ngụ phường 7, TP. Mỹ Tho) hẹn nhau tại quán karaoke X.O để giảng hòa.

Khuya 16/3/2021, Thạch Trung Nghĩa cùng Nguyễn Thanh Triều (sinh 1998, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) và một số người đến vui chơi tại phòng VIP số 6, lầu 1 của quán karaoke X.O. Đến khoảng 0h30 ngày 17/3, Nguyễn Thanh Hải (SN 1989, còn gọi là Hải Bạch, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) cùng Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc và Đinh Tuấn Kiệt dẫn bạn đem theo dao tự chế và súng, đi xe mô tô hai bánh đến quán karaoke X.O tìm nhóm của Thạch Trung Nghĩa giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán X.O, một nhóm được phân công ở bên ngoài chờ; trong đó có Đinh Tuấn Kiệt. Còn Hải Bạch, Nguyễn Tấn Anh Quốc và một số đối tượng khác lên phòng VIP số 6, lầu 1 gặp nhóm Triều Điên và Thạch Trung Nghĩa. Tại đây, hai nhóm này xảy ra tranh cải và kéo nhau xuống sảnh của quán để giải quyết.

Tại thời điểm này, Lê Đức Phú nhận được điện thoại đến giúp của nhóm Thạch Trung Nghĩa nên cầm theo hung khí dẫn bạn chạy tới quán XO hỗ trợ. Tại đây nhóm Lê Đức Phú gặp nhóm của Đinh Tuấn Kiệt đang đứng ngoài nên đuổi chém gây thương tích cho Kiệt. Khi nghe Tuấn Kiệt bị chém thì nhóm Hải Bạch và nhóm Triều Điên phía trong sảnh của quán karaoke X.O bắt đầu xô xát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau. Sau đó, Triều Điên dùng súng bắn vào ngực khiến Hải Bạch ngã gục xuống đường được mọi người đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Đinh Tuấn Kiệt cũng bị trúng đạn, bị thương tật 15% và 23%. Riêng Thạch Trung Nghĩa cũng bị chém, gây thương tật 20%.

Sau khi xảy ra xô xát làm 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường tại Karaoke X.O

Đối với khẩu súng bị can Nguyễn Thanh Triều khai dùng bắn Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch) dẫn đến tử vong, đã bị ném xuống sông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức truy tìm nhưng chưa tìm được nên chưa có cơ sở xử lý Triều về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, nhóm Nguyễn Thanh Triều còn khai khi đến quán karaoke XO, có tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang đã chuyển thụ lý tin báo giải quyết theo thẩm quyền đến công an thành phố Mỹ Tho xử lý.

Cơ sở kinh doanh karaoke X.O là “điểm nóng” về mất an ninh trật tự. Thời gian qua, cơ sở này đã xảy ra hoạt động quá giờ quy định, có nhiều vụ xô xát nhau, khách vào ca hát sử dụng ma túy... nhưng do các ngành chức năng tại địa phương xử lý “nhẹ tay” nên vẫn tái phạm gây bức xúc trong nhân dân. Sau vụ nổ súng làm 1 người tử vong, 3 người bị trọng thương thì cơ sở karaoke X.O mới bị đình chỉ hoạt động 3 tháng.