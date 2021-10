Truy nã kẻ gây ra vụ nổ súng trước quán cơm 0 đồng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Tối 4/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã với Đỗ Mạnh Tuấn. Tuấn là kẻ thuê người chở đi bắn, gây thương tích cho nạn nhân trước quán cơm thiện nguyện trên phố Phạm Bá Trực.

Cụ thể, khoảng 9h45 ngày 21/9, anh N.Q.H (SN 1990, trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) đang ở tại trước cửa nhà số 4 Phạm Bá Trực (phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) thì bị hai nam thanh niên đi xe máy ngang qua sử dụng hung khí bắn 1 phát trúng vào đùi bên phải của H. Sau đó, hai thanh niên này lái xe bỏ chạy.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày tại khu vực trung tâm thành phố, nơi đang tập trung đông người khiến người dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng truy bắt các kẻ gây án và làm rõ nội dung vụ việc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng xác định và truy bắt những kẻ gây án, gồm: Phạm Văn Cương (SN 1988, trú tại xã Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Bùi Sơn Tùng (SN 1990, ở phường Sở Dầu, Hồng Bàng).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng thừa nhận được Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990, ở xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo) thuê chở Tuấn đi bắn, gây thương tích cho anh N.Q.H.

Các bị can gây ra vụ nổ súng trước quán cơm 0 đồng ở Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Văn Cương, Bùi Sơn Tùng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đỗ Mạnh Tuấn vẫn đang bỏ trốn. Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã Tuấn cùng về hành vi trên.

Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng tập trung truy bắt và điều tra mở rộng, để xử lý theo quy định.