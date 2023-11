Truy tố 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam tội đánh bạc

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 39 bị can trong vụ doanh nhân đánh bạc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bị can trong vụ án gồm nhiều 'tay golf' bị bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức chơi poker trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải golf tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc), giữa tháng 3/2023. Sau đó, cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án và làm rõ thêm hành vi phạm tội của một số đối tượng tại TP.HCM...

VKSND Tối cao xác định 41 bị can đã phạm vào các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và một số bị can bị xác định phạm cùng lúc cả 2 tội danh này.

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án phần lớn là doanh nhân có tiếng tăm trong một số lĩnh vực và có chung sở thích chơi golf, một số người khi bị bắt đang là lãnh đạo của Hiệp hội Golf Việt Nam, Hội Golf TP.HCM…

Các "con bạc" bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Cụ thể, hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf bị bắt quả tang cùng nhóm golfer đánh bạc ở vụ án này là Lê Hùng Nam (SN 1974, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Thanh Tú (SN 1969, trú ở phường Phú Hiệp, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Bị can Nam là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội, còn bị can Tú kiêm Chủ tịch Hội Golf TP.HCM.

Bị can Tú tham gia giải golf tại Vĩnh Phúc với tư cách là Đội trưởng Đội miền Nam VGA Union Cup 2023. Nhóm golfer đánh bạc bị đề nghị truy tố gồm nhiều người là doanh nhân có tiếng tăm trong một số lĩnh vực...

Trong số đó có bị can Thái Tấn Dũng (trú tại quận 3, TP.HCM), từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa lớn; bị can Đặng Đình Hậu (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), từng là thành viên Hội đồng quản trị của VGS Group.

Bị can Nguyễn Công Đức (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng được biết đến là doanh nhân hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ liên quan đến máy vi tính và nhiều ngành nghề khác...

Những người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc gồm” Trần Anh Linh - Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP.HCM); Trần Thị Ngọc Minh; Trần Thị Thanh Thủy; Phan Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thu Kiều... Bị can Trần Anh Linh còn bị truy tố thêm tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng truy tố, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa Đội tuyển golf miền Bắc với Đội tuyển golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ ngày 23 đến 25/3/2023.

Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh (Đội phó Đội tuyển golf miền Nam) đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư (Thư ký của Hiệp hội golf miền Nam) liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.

Trong đó có phòng 550 được thuê từ ngày 19/3 để sử dụng làm nơi sinh hoạt chung và nhóm golfer đánh bạc, tổ chức đánh bạcr. Đồng thời, Linh liên hệ Nguyễn Thị Thu Kiều tìm thêm người phục vụ chia bài, chuẩn bị bài, thảm nệm, phỉnh… trả công 800.000 đồng/giờ/bàn và tất cả các chi phí đi lại, ăn ở.

Kiều sau đó lôi kéo Trần Thanh Thủy, Phan Thị Huỳnh Như, Trần Thị Ngọc Minh cùng tham gia và đến khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc vào chiều ngày 19/3. Đêm 20/3, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 18 golfer đánh bạc tại khách sạn.

Cuộc sát phạt trước “giờ G” này bắt đầu từ lúc hơn 20h cùng ngày và đến 23h45 thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. “Sòng bạc” trong khách sạn được tổ chức như một "casino thu nhỏ", chia ra làm hai bàn, ngoài những người chơi còn có 4 nữ nhân viên thay nhau chia bài.

Các bị can Nguyễn Thị Thu Kiều, Trần Thanh Thuỷ, Phan Thị Huỳnh Như, Trần Thị Ngọc Minh bị xác định là những người tổ chức chia bài cho 18 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại 2 bàn trong Phòng 550, khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại thời điểm bắt quả tang “sới bạc”, Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng của các golfer đánh bạc; 4 bộ bài tây; 2 tờ giấy ghi lại số phỉnh mà các "con bạc" đã mua để đánh bạc và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan...

Tháng 8/2013, tại Bản Kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, vụ án có 37 bị can. Tuy nhiên sau đó, cơ quan tố tụng mở rộng điều tra đối với một số đối tượng tại TP.HCM, nâng tổng số người có các hành vi phạm tội lên 41 bị can.