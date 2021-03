Truy tìm 2 kẻ trói chủ nhà, cướp tài sản táo tợn ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 12/3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên truy tìm hai kẻ trói chủ nhà và cướp tài sản hết sức táo tợn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cướp táo tợn. (Ảnh: N.D)

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/3, con bà Đỗ Thị T. (43 tuổi, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) trở về nhà và tá hỏa khi phát hiện mẹ mình bị trói, cướp tài sản nên trình báo công an.

Bà T. cho hay, bà bị hai kẻ trùm mặt kín mít, lẻn vào nhà và dùng dây trói chặt. Hai kẻ này lục lấy 5 triệu đồng của bà rồi phóng xe tháo chạy.

"Chúng tôi đang truy xét từng địa phương, rà soát từng ngã ba, ngã tư, kiểm tra từng đoạn đường để xác định hướng di chuyển của các đối tượng”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói và thông tin thêm, qua xác minh ban đầu, hai kẻ cướp điều khiển xe máy không gắn biển số nhằm tránh bị phát hiện.