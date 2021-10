Truy nã kẻ dùng dao tự chế chém người trọng thương ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức đang truy nã bị can Trần Thành Tuấn (SN 1990, trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan công an, chiều 28/2, tại khu vực tổ dân phố Thọ Sơn (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức), Trần Thành Tuấn dùng dao tự chế chém 3 nhát vào người anh Đ. (SN 1985, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Sau khi gây án, Tuấn cầm theo hung khí và trốn khỏi địa phương.

Kẻ bị truy nã Trần Thành Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 20/5, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thành Tuấn về tội "Cố ý gây thương tích". Đến ngày 19/8, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thành Tuấn.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện Trần Thanh Tuấn thì thông báo ngay cho Công an huyện Mỹ Đức, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu kẻ bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.