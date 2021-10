Truy nã kẻ hiếp dâm trẻ em lẩn trốn hơn 1 năm

(VTC News) -

Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức đang truy nã đối với Nguyễn Văn Khải (SN 1988, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan công an, ngày 17/6/2020, Công an huyện Mỹ Đức nhận được đơn trình báo của gia đình cháu P. (SN 2007, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về việc cháu P. bị Nguyễn Văn Khải xâm hại tình dục.

Nguyễn Văn Khải bị truy nã về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi điều tra thông tin trên, ngày 31/8/2020, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Khải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 6/10/2020, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Khải cùng về tội danh trên.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện Nguyễn Văn Khải thì thông báo cho Công an huyện Mỹ Đức, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua tổng đài 113. Đồng thời, cơ quạn công an yêu cầu Nguyễn Văn Khải ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.