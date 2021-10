Kiểm tra đăng ký tạm trú, Công an Hà Nội bắt 2 kẻ trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thị trấn Minh Quang (huyện Mê Linh) vừa bắt giữ kẻ bị truy nã Đỗ Văn Hùng (SN 1990, trú tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) khi kiểm tra hành chính tại Khu công nghiệp Quang Minh (Công an thị trấn Quang Minh).

Theo cơ quan công an, ngày 27/9, trong khi kiểm tra hành chính tại Khu công nghiệp Quang Minh, lực lượng Công an thị trấn Quang Minh phát hiện 1 người có biểu hiện nghi vấn, không có đăng ký tạm trú nên đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Hai kẻ bị truy nã Đỗ Văn Hùng và Lê Tuấn Quang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua làm việc với người này, cơ quan công an xác định danh tính người này là Đỗ Văn Hùng, đang bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 21/9, Công an thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) cũng vận động thành công kẻ bị truy nã Lê Tuấn Quang (SN 1998, trú tại Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) đến cơ quan công an đầu thú. Quang đang bị Công an quận Thanh Xuân truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Công an huyện Mê Linh đang bàn giao các đối tượng này cho công an các đơn vị để điều tra, giải quyết.