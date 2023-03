Truy nã đặc biệt gã thanh niên trong đường dây cá độ 6.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo quyết định truy nã đặc biệt biệt đối với Lê Đức Thọ (SN 1991, cư trú tại ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội "tổ chức đánh bạc".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thọ được xác định liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Đường dây này do Trần Quang Nam (SN 1986, ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) cầm đầu, bị Công an Hà Tĩnh triệt phá vào ngày 15/10/2022.

Quyết định truy nã đối với Lê Đức Thọ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Từ tháng 7/2022, Nam sử dụng tài khoản Super Master NE90 thiết lập một số tài khoản cấp dưới và giao cho các đối tượng khác để tổ chức cá độ trực tuyến, thắng thua bằng tiền, trong đó Nam cấp cho Thọ tài khoản Master NE906C để tổ chức đánh bạc.

Sau khi có tài khoản, Thọ cấp tài khoản cho Nguyễn Chí Thiện (SN 1997, ngụ tổ dân phố Đồng Hải, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) để Thiện tổ chức đánh bạc.

Thiện lại tiếp tục cấp tài khoản cho Nguyễn Công Chức (SN 1957, ngụ tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để Chức cá độ bóng đá trên tài khoản.

Ngoài ra, do quen biết, thắng 8/2022 Thọ còn cấp tài khoản cho Đặng Xuân Hải (SN 1982, ngụ tại số 164 Nguyễn Trãi, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để cá độ bóng đá.

Sau khi triệt phá đường dây bắt giữ những người kể trên, trong quá trình đấu tranh, làm rõ vụ án cơ quan điều tra xác định Thọ chính là người đã nhận hoặc cung cấp tài khoản cá độ cho các bị can.

Tới ngày 8/2/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thọ về tội "Tổ chức đánh bạc". Tiếp đó, ngày 9/2/2023, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thọ.

Ngày 10/2/2023, lực lượng chức năng đã vào nơi ở Thọ để tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng Thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, ai có thông tin gì Lê Đức Thọ báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 0692.928.231 hoặc Điều tra viên Nguyễn Khắc Tuân, SĐT 0987.098.456 hoặc chính quyền sở tại nơi gần nhất.

TRỌNG TÙNG