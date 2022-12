Công an Thừa Thiên - Huế bắt kẻ cầm đầu đường dây cá độ 1500 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 19/12, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ trong công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt nhóm 4 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với tang số 1500 tỷ đồng.

Vương Hưng Thiện là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tang số 1500 tỷ đồng

Những người bị bắt giữ gồm Vương Hưng Thiện (SN 1970, trú tại phường Trường An, TP Huế); Lê Kỳ Thông (SN 1967, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế); Đoàn Hùng (SN 1973 trú phường Xuân Phú) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974, trú phường Xuân Phú, TP Huế).

Theo điều tra của công an, Vương Hưng Thiện là người cầm đầu điều hành, quản lý trang Supper, cấp cao nhất trong hệ thống với 4,8 triệu điểm sau đó phân chia và cấp trang Master cho Thông, Hùng, Sỹ và một số người khác.

Từ tài khoản Master này, nhóm người tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc.

Bước đầu nhóm người khai nhận, tang số của đường dây đánh bạc này khoảng 1500 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại, 3 máy tính bảng các loại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và 1 sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.