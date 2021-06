Truy nã đặc biệt bị can Lê Dũng 'Vova'

(VTC News) -

Mới đây, Đại tá Đàm Văn Khanh – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ký quyết định truy nã đối với bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng 'Vova') với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Dũng sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội. Trước khi bỏ trốn, Dũng trú tại số nhà 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng. (Ảnh: công an cung cấp)

Ngày 26/4, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bị can đối với Lê Văn Dũng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan công an xác định Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã bị can này.

Cơ quan công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lê Văn Dũng đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan ANĐT, Công an TP Hà Nội.