Ninh Bình: Khởi tố, bắt giam kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước trên Facebook

Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (SN 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà Z8, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tài Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình, từ khoảng cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, Trần Quốc Khánh về sinh sống tại xóm 5B (xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn) và thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng, phát livestream các video những thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Trên mạng xã hội, Khánh phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Trần Quốc Khánh theo quy định của pháp luật.