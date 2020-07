Truy nã 5 đối tượng cầm đầu trong ‘băng áo cam’ ở TP.HCM

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa phát đi lệnh truy nã đối với 5 đối tượng gồm: Dương Đại Trí (tự Trí “nhảm”, 31 tuổi, ngụ Phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ tại quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa “điên, 26 tuổi, ngụ tại quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự “tèo quận 6”, 36 tuổi, quê Long An).

Các đối tượng trên bị truy nã về các hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Trong đó, Trí "Nhảm" được xác định là người cầm đầu băng nhóm này.

Trí "Nhảm" đang bị công an truy nã.

PC02 xác định, các đối tượng trên có vai trò chủ chốt trong vụ việc băng áo cam mang hung khí đến đập phá, hành hung ở quán Ốc Hương, quận Bình Tân gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Đại tá Nguyễn Đăng Nam kêu gọi Dương Đại Trí, tức Trí “Nhảm” cùng đồng bọn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tối 5/6, khoảng 200 người mặc áo cam đi trên xe máy cầm theo hung khí, ba chĩa, mã tấu đến trước quán nhậu Ốc Hương (86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Q. (27 tuổi, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ.

Một số người xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Một người trong số này phát hiện anh Lâm Thành Long (30 tuổi, Phường 14, Quận 6) cầm điện thoại quay phim nên dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Long.

Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá bàn ghế ở quán, các đối tượng lên xe cùng nhau chạy về hướng Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tẩu thoát.

Đến nay, Công an TP.HCM triệu tập, bắt giữ hơn 50 người có liên quan và khởi tố vụ án hình sự về các hành vi: Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã bắt giữ và di lý Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê", 36 tuổi) từ Ninh Thuận về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Video: Điều tra 200 giang hồ mang hung khí đập phá quán ốc ở TP.HCM