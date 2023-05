Truy bắt nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng chuyên chế tạo đao, 3 chĩa

(VTC News) -

Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thu giữ nhiều hung khí của nhóm thanh thiếu niên. (Video: CACC)

Ngày 6/5, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí tự chế cho Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, lúc 20h30 ngày 5/5, đội tuần tra dẫn đoàn phát hiện nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên đường Võ Chí Công (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nên chốt chặn kiểm tra.

Đội CSGT tạm giữ 3 thanh thiếu niên Bùi Tấn Vinh (trú tổ 51, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 43H1-220.38 chở Nguyễn Trường Vĩnh (trú tổ 45, phường Mỹ An) và Võ Đặng Đức Trinh (trú tổ 30, phường Mỹ An) chạy xe máy BKS 43H1-258.40 chở 2 người khác đều không đội mũ.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận thường chế tạo, sử dụng hung khí như đao, 3 chĩa, xiên để giải quyết mâu thuẫn với các nhóm thanh thiếu niên khác.

Lực lượng CSGT thu giữ hung khí nhóm thanh thiếu niên cất giấu trong ngôi nhà hoang. (Ảnh: CACC)

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này cất giấu hung khí tại nhiều địa điểm khác nhau, khi cần thì đến lấy để đi đánh nhau.

Sau gần 2 giờ áp giải từng đối tượng chỉ địa điểm cất giấu hung khí, tổ công tác thu giữ nhiều đao, 3 chĩa, xiên.

Sau khi lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Đội CSGT bàn giao người và tang vật cho Công an phường Hòa Xuân tiếp tục điều tra.

CHÂU THƯ