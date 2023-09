Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí

Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh do bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, làm chủ sở hữu. Bà Catherine đã về nước, hiệu trưởng người Việt vẫn còn nhưng hầu như không được can thiệp vào việc điều hành.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (tên cũ là Trường Quốc tế Chồi Xanh) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép thành lập vào năm 2014 và đổi vào năm 2019. Trường do Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam làm chủ đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã công nhận bà Thái Thị Quyên làm Hiệu trưởng từ ngày 12/1/2022.

Bảng tên Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đã bị tháo dỡ.

Năm 2014, giai đoạn mới thành lập, trường quốc tế này có quy mô nhỏ. Hầu hết học sinh ở lứa tuổi mầm non và tiểu học là con em người có quốc tịch nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 khiến Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh gặp khó khăn trong tổ chức dạy học, nhất là công tác tuyển sinh. Do là trường tư thục, nguồn thu học phí sụt giảm nên các hoạt động bị ảnh hưởng.

Đến cuối năm học 2022-2023, nhà trường tuyển sinh được 95 học sinh, phần lớn học sinh có cha mẹ là người nước ngoài, chỉ 11 học sinh quốc tịch Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gồm 43 người. Tuy nhiên, đến ngày 8/8/2023, tất cả phụ huynh bất ngờ nhận thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung học sinh được chuyển qua một trường quốc tế ở thành phố Đà Nẵng.

Bà này nói không còn điều hành Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh, không giải thích hay trao đổi gì về việc học sinh sẽ học ở thành phố Đà Nẵng thế nào, các khoản học phí ra sao. Trong khi đó, phụ huynh liên hệ với trường ở thành phố Đà Nẵng thì trường này từ chối với lý do họ không nhận học phí của học sinh Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh. Cùng lúc đó, trường tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê, chấm dứt hoạt động.

Một phụ huynh có con học tại trường này cho hay, học phí ở đây dao động 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng một năm, phụ huynh có thể đóng theo tháng, quý. Đầu năm học mới 2023-2024, nhiều phụ huynh đã đóng hơn 100 triệu đồng để con nhập học.

Các phụ huynh cho rằng, tổng số tiền học phí họ đã đóng cho trường quốc tế này trước năm học mới 2023-2024 lên đến hơn 14 tỷ đồng. Các phụ huynh Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đã làm đơn tố cáo các cá nhân của Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là học phí nhập học năm học 2023-2024 của học sinh.

Nhiều cơ sở vật chất của trường đã bị tháo dỡ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này có văn bản gửi Đại sứ quán Anh để làm việc với chủ sở hữu trường quốc tế này là bà Catherine Clare Mckinley.

Sở đã làm việc với phụ huynh học sinh Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh để hướng dẫn, giới thiệu một số trường quốc tế có điều kiện tương đồng để họ làm thủ tục chuyển con em đến học tập.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện hầu hết học sinh trường này đã chuyển đến các trường học mới để ổn định việc học tập. Học sinh đã chuyển đến một số trường quốc tế tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Theo tôi, đối với Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh nếu trong trường hợp dừng hoạt động vì phá sản thì phải báo cáo cơ quan chức năng chứ không thể “bỏ chạy”, như vậy là vi phạm quy định của pháp luật".