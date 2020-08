Trung Quốc xả lũ đúng lúc miền Bắc có nguy cơ mưa và ngập úng

Ngày 21/8, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và sáng mai (22/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 80mm/24h.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái. Đồng thời nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Sau một ngày Trung Quốc xả lũ vào sông Hồng, PV cũng liên hệ với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai và Hà Nội để thông tin về lưu lượng dòng chảy của sông Hồng qua các khu vực này.

Chiều 21/8, trả lời VTC News, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, đến hiện tại, mực nước trên sông Hồng đã ổn định.

"Vào lúc 11h hôm nay (21/8), mực nước sông Hồng ở Lào Cai là 79,97m (dưới báo động 1 là 0,3cm), lưu lượng dòng chảy ổn định, không có gì diễn biến bất thường", vị lãnh đạo cho hay.

Trung Quốc xả lũ khiến mực nước sông Hồng dâng cao. (Ảnh: Đinh Hùng)

Vào hôm qua, mực nước ở sông Hồng ở trên mức báo động 2 (khoảng 0,1-0,5m nước).

Tuy nhiên, việc Trung Quốc xả lũ nhưng không nói rõ lưu lượng xả như thế nào, gây khó khăn trong công tác cảnh báo.

"Sau khi nắm được thông tin cảnh báo việc xả lũ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai phát thông báo vào hôm qua, chúng tôi cũng có văn bản chỉ đạo và báo cáo về trung ương", vị lãnh đạo chia sẻ.

Còn tại Hà Nội, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mực nước quan trắc tại sông Hồng vào lúc 13h hôm nay là 5,96m, tăng 10cm so với 13h hôm qua (5,86m).

Trước đó, vào ngày 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai ra văn bản thông báo việc Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Theo Sở này, vào sáng cùng ngày, Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo, do mưa lớn kéo dài đổ về hồ thủy điện Mã Đổ Sơn, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện này sẽ phải xả lũ để bảo đảm an toàn thân đập. Dự kiến thời gian xả lũ từ 9-17h cùng ngày.