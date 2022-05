Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

Nhằm bác bỏ những suy đoán liên quan đến thỏa thuận an ninh vừa ký kết với Solomon hồi tháng trước, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Solomon khi đang ở thăm quốc đảo này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (26/5) cho biết, thỏa thuận khung hợp tác an ninh do Trung Quốc và Quần đảo Solomon đàm phán và ký kết “nhằm hỗ trợ Solomon nâng cao năng lực cảnh vụ và thực thi pháp luật, giúp Solomon duy trì tốt hơn trật tự xã hội, đồng thời bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức của Trung Quốc ở Solomon”.