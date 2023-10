Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nguyên liệu pin quan trọng

(VTC News) -

Reuters ngày 20/10 đưa tin, Trung Quốc sẽ siết chặt quy định xuất khẩu đối với một số sản phẩm than chì để bảo vệ an ninh quốc gia. Đây được xem là động thái nhằm kiểm soát nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng của Bắc Kinh, để đối phó với những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực mà nước này đang thống trị thị trường.

Một công đoạn sản xuất pin xe điện ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu than chì hàng đầu thế giới. Nước này cũng tinh chế hơn 90% than chì trên thế giới thành vật liệu được sử dụng trong hầu hết các cực dương của pin xe điện (EV).

Theo các quy định mới, kể từ ngày 1/12, các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải xin giấy phép vận chuyển với hai loại than chì. Một là than chì tổng hợp có độ tinh khiết và độ cứng cao. Hai là than chì vảy tự nhiên và các sản phẩm liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quy định mới "có lợi cho việc đảm bảo an ninh cùng sự ổn định cho chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời có lợi cho việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia tốt hơn".

Cơ quan này nhấn mạnh quy định mới "không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, các nước nhập khẩu than chì hàng đầu từ Trung Quốc bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra vào thời điểm nhiều chính phủ nước ngoài đang gia tăng áp lực lên các công ty Trung Quốc về hoạt động công nghiệp của họ.

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc việc đánh thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất khi cho rằng họ được hưởng lợi không công bằng từ các khoản trợ cấp.

Chính phủ Mỹ vào đầu tuần này đã mở rộng các biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận chất bán dẫn của các công ty Trung Quốc, bao gồm cả việc ngừng bán các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn do Nvidia sản xuất.