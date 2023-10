(VTC News) -

"Trung Quốc và Nga có quan điểm tương tự về vấn đề Palestine. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để giảm leo thang tình hình càng sớm càng tốt, đóng vai trò tích cực trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel, nỗ lực thực hiện 'giải pháp hai nhà nước' và thúc đẩy một giải pháp sớm, toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine", ông Trác Tuyển, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông nói hôm 19/10, theo Tân Hoa xã.

Ông Trác đưa ra phát biểu trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Đại diện đặc biệt của Tổng thống về Trung Đông và Châu Phi Mikhail Bogdanov.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy đàm phán hòa bình Israel-Palestine.

Đặc phái viên Trung Quốc cũng cho biết nước này vô cùng đau buồn trước những thương vong dân sự do xung đột Palestine-Israel gây ra, cũng như việc tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Palestine.

Ông Trác cho biết, Trung Quốc phản đối và lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường cũng như bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào. Ông đồng thời cho rằng nguyên nhân cơ bản dẫn đến xung đột Palestine-Israel trầm trọng hơn là do thiếu sự bảo vệ các quyền dân tộc hợp pháp của người dân Palestine.

Trước đó, theo Reuters, Nga cho biết họ đang phối hợp các chính sách của mình ở Trung Đông và Bắc Phi với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Đã có sự xác nhận về việc Moskva và Bắc Kinh tập trung liên tục vào việc phối hợp chặt chẽ các nỗ lực nhằm có giải pháp giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng này và các cuộc khủng hoảng khác ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi…”

Hôm 16/10, một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, cùng với việc thả con tin, cho phép tiếp cận nhân đạo đến khu vực và sơ tán an toàn dân thường, đã không được thông qua.

Hôm 18/10, nghị quyết do Brazil soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo để cung cấp cứu trợ cứu mạng cho hàng triệu người dân ở Dải Gaza tiếp tục bị từ chối. Theo Hoàn Cầu thời báo, có 12 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, nhưng Mỹ là thành viên thường trực duy nhất (có quyền phủ quyết) không thông qua.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân bày tỏ sự thất vọng và nói rằng kết quả này là "không thể tin được".

Ông Trương cho rằng với những diễn biến xung đột trong vài ngày qua, lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức phải là ưu tiên hàng đầu, nếu không bất kỳ hỗ trợ nhân đạo nào cũng sẽ chỉ là "muối bỏ bể".

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Hội đồng Bảo an chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trước tình trạng xung đột liên tục lan rộng và thảm họa nhân đạo ngày càng có khả năng sắp xảy ra, Hội đồng Bảo an không có lý do gì để giữ im lặng và trì hoãn hành động, nên dù dự thảo nghị quyết do Nga và Brazil đề xuất chưa được thông qua, Hội đồng Bảo an không thể dừng lại ở việc này.