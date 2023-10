Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ lập trường của nước này về tình hình hiện nay giữa Palestine và Israel trong cuộc họp báo chung với ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Vương Nghị đánh giá, tình hình hiện nay ở Palestine rất nguy cấp, xung đột đã gây ra thương vong lớn cho dân thường và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi; đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc nêu lập trường về tình hình Palestine-Israel.

Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, phía Trung Quốc cho rằng ưu tiên hàng đầu là ngừng bắn càng sớm càng tốt để ngăn chặn sự mở rộng không giới hạn của chiến tranh và tránh làm tình hình ngày càng xấu đi; tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, nỗ lực bảo đảm an toàn cho dân thường và mở các kênh cứu hộ nhân đạo, ngăn chặn thảm họa nhân đạo nghiêm trọng; các nước liên quan cần giữ bình tĩnh và kiềm chế, khách quan, công bằng, thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng, tránh tác động lớn hơn đến an ninh khu vực và quốc tế; Liên hợp quốc cần phát huy vai trò thích hợp trong việc giải quyết vấn đề Palestine, Hội đồng Bảo an cần đảm nhận những trách nhiệm quan trọng, hình thành sự đồng thuận quốc tế càng sớm càng tốt với các biện pháp thiết thực.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho biết, nước này đang liên lạc với các bên liên quan và sẽ tích cực tham gia các cuộc tham vấn khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ lời kêu gọi khẩn cấp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm bảo vệ dân thường, cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Dải Gaza và Chính quyền Palestine thông qua các kênh của Liên hợp quốc.

Ông Vương Nghị cho rằng, nguyên nhân sâu xa của vấn đề Palestine nằm ở chỗ mong muốn thành lập một nhà nước độc lập của Palestine chưa thành hiện thực và sự bất công lịch sử mà người dân Palestine phải gánh chịu vẫn chưa được khắc phục; giải pháp cho vấn đề này là "giải pháp hai nhà nước", tức là thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập; con đường để thúc đẩy “giải pháp hai nhà nước” là nối lại đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt và mọi cơ chế thúc đẩy hòa bình cần phải phát huy vai trò tích cực.

Thời gian tới, đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông sẽ tới các nước liên quan trong khu vực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hạ nhiệt căng thẳng.

Phía Trung Quốc cũng kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, có ảnh hưởng và phạm vi rộng hơn dưới sự chủ trì của Liên hợp quốc nhằm xây dựng sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình và một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine.