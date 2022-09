Trung Quốc nâng mức cảnh báo đối với bão Noru

(VTC News) -

Vào lúc 6h sáng nay (26/9) giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão Noru, cơn bão thứ 16 ảnh hưởng tới nước này, từ màu xanh – mức thấp nhấp, lên màu vàng – mức thứ 2 tính từ dưới lên trong 4 cấp theo màu gồm xanh, vàng, cam và đỏ.

Ảnh chụp vệ tinh bão Noru. (Ảnh: CGNT)

Cơ quan này cũng dự báo bão Noru sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25-30 km/h, tiến dần vào bờ biển phía Đông của Việt Nam và cường độ mạnh dần lên. Sau khi đổ bộ vào Việt Nam vào thứ Tư (28/9) với sức gió lên tới cấp 15, 16, cường độ của bão sẽ nhanh chóng suy yếu.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải nhắc nhở các tàu bè hoạt động và đi lại trên các vùng biển có bão về cảng tránh trú, gia cố các công trình cảng biển, nhằm tránh để tàu thuyền bị mắc cạn hoặc va đập, đồng thời kêu gọi dừng các hoạt động tụ tập đông người trong nhà và ngoài trời, cũng như các công việc nguy hiểm trên cao ở ngoài trời tại những nơi cơn bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay (26/9) đến sáng mai (27/9), các khu vực ven biển tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và bờ biển phía Tây đảo Đài Loan sẽ có gió lớn cấp 6, 7, giật cấp 8, 9.

Tỉnh Hải Nam đã ban bố cảnh báo bão cấp 3 đối với bão Noru liên tiếp trong 2 ngày 25/9 và 26/9 với dự báo nhiều nơi trên đất liền trong tỉnh sẽ có mưa to đến rất to. Lãnh đạo tỉnh này cũng đã phải nhóm họp trực tuyến vào ngày 25/9, yêu cầu tất cả các huyện thị và các sở ban ngành trên toàn tỉnh hết sức lưu ý đến nguy cơ bão trên biển và nguy cơ gây mưa to gió mạnh trên đất liền, bởi Noru có thể đạt mức siêu bão với sức tàn phá rất lớn. Bên cạnh đó, mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào đảo Hải Nam, nhưng bão Noru vẫn sẽ mang theo mưa to gió lớn vào đất liền của tỉnh này, vì vậy có thể gây ra các thảm họa thứ cấp tại đây do Hải Nam trước đó từng hứng chịu nhiều trận mưa lớn.