Trung Quốc mạnh tay hạ nhiệt giá thép

Theo Financial Times, giá quặng sắt giao sau trên sàn giao dịch Singapore lao dốc 11% trong phiên giao dịch 14/5 xuống 209 USD /tấn. Một ngày trước đó, giá quặng sắt dao động ở mức 233 USD /tấn.

Giá quặng sắt sụt giảm trên thị trường quốc tế sau khi chính quyền thành phố Đường Sơn - trung tâm sản xuất thép tại Trung Quốc - tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức thao túng giá thép. Chính quyền khẳng định sẽ đóng cửa các nhà máy thép nếu chủ doanh nghiệp tung tin đồn thất thiệt và đầu cơ nguyên liệu.

"Có vẻ như chính quyền Trung Quốc rất quan ngại về tình trạng giá thép tăng cao. Trung Quốc là nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào thép. Các biện pháp của thành phố Đường Sơn cho thấy chính quyền Bắc Kinh quyết hạ nhiệt giá thép", Financial Times dẫn lời nhà phân tích hàng hóa Tom Price của hãng tư vấn Liberum nhận định.

Giá thép (tính theo đơn vị USD/tấn) giảm từ mức cao kỷ lục. Ảnh: Financial Times.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng kêu gọi ổn định giá thép. Một năm trước đây, giá quặng sắt chỉ vào khoảng 90 USD /tấn. Giá vọt lên mức kỷ lục 230 USD /tấn trong tuần này.

Thành phố Đường Sơn sản xuất khoảng 14% tổng sản lượng thép Trung Quốc. Thời gian qua, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế sản xuất thép để hoàn thành chỉ tiêu giảm khí thải carbon. Lập tức, các địa phương khác tăng cường sản xuất để lấp khoảng trống.

Sản xuất thép Trung Quốc đạt kỷ lục trong tháng 3, sản lượng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 94 triệu tấn. Sản lượng tháng 4 tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu quá lớn vẫn đẩy giá thép tăng vọt. Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào các dự án hạ tầng để kích thích nền kinh tế sau dịch Covid-19, do đó cần nguồn cung thép lớn.

Bất chấp việc giá quặng sắt hạ nhiệt, các nhà phân tích cho rằng thị trường quặng sắt sẽ tiếp tục nóng và giá sẽ duy trì ở mức cao suốt cả năm. Bởi không chỉ ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn cũng tăng mạnh sau dịch COVID-19.