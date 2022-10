(VTC News) -

Thông báo được đang trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thông báo nêu rõ, hiện tại, tình hình an ninh ở Ukraine rất nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine kêu gọi công dân Trung Quốc còn ở lại quốc gia này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và sơ tán di chuyển.

Trung Quốc khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine do tình hình nghiêm trọng tại đây. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine cũng cho biết sẽ hỗ trợ tổ chức sơ tán và vận chuyển các công dân có nhu cầu rời khỏi nước này. Những người Trung Quốc đang ở Ukraine cũng được khuyến cáo nhanh chóng liên lạc với Đại sứ quán và đăng ký thông tin cá nhân. Những trường hợp tự rời khỏi Ukraine được yêu cầu thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc.

Trước tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc luôn giữ lập trường trung lập và liên tục kêu gọi các bên chấm dứt xung đột vũ trang, tăng cường đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình giải quyết các bất đồng.

Trước đó, trong ngày 10/10, khi các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và thành phố lớn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev leo thang, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã đưa ra 3 cảnh báo liên tiếp, nhắc nhở công dân nước này không quay trở lại Ukraine, trong khi những người đã trở lại cần đến nơi trú ẩn và chuẩn bị đồ dùng khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo họ “không ở lại Ukraine nếu không vì lý do khẩn cấp và cần thiết”, mà nên kịp thời rời khỏi quốc gia này trong điều kiện an toàn. Hiện cơ quan ngoại giao Trung Quốc đang theo dõi và cập nhật số lượng công dân và tình hình an toàn của họ hàng tháng.