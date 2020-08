Trung Quốc ban hành tiêu chí công nhận vaccine COVID-19

Trung Quốc vừa ban hành một số tài liệu đưa ra tiêu chuẩn cho các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu về vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Theo đó, vaccine COVID-19 phải có tỷ lệ đạt hiệu quả là 50% và cung cấp khả năng miễn dịch ít nhất 6 tháng để được sử dụng ở nước này.

Theo tài liệu do Trung tâm đánh giá thuốc Trung Quốc (CCDE) công bố, 50% là tỷ lệ hiệu quả tối thiểu cho phép, mặc dù mục tiêu là 70%. Yêu cầu của Trung Quốc về hiệu quả tối thiểu 50% - có nghĩa là vaccine sẽ bảo vệ một nửa số người được tiêm - phù hợp với các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đặt ra.

Trung Quốc đưa ra các tiêu chí để công nhận vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: DPA)

Do các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có thể mất tới một năm để hoàn thành, CCDE cho biết họ sẽ xem xét cho phép sử dụng khẩn cấp các vaccine tạo ra hiệu quả đạt yêu cầu trước khi thử nghiệm chính thức hoàn tất.

Trong một tài liệu được công bố vào tháng 4, WHO hy vọng vaccine ngừa COVID-19 có thể sẽ bảo vệ người được tiêm trong một năm, song nhiều nhà khoa học lo ngại rằng điều đó có thể không đạt được.

CCDE cho biết các tiêu chuẩn của họ đã được soạn thảo sau khi nhận được phản hồi từ hơn 50 chuyên gia và 37 nhóm nhà khoa học, và các yêu cầu từ WHO.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc đua sản xuất vaccine ngừa virus corona chủng mới, với 4 loại đang được thử nghiệm ở giai đoạn cuối cùng. Bốn loại vaccine của Trung Quốc đang được thử nghiệm lâm sàng tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Brazil, Ả-rập Xê-út và Indonesia.

Đến nay, có tổng cộng 29 sản phẩm đang được thử nghiệm lâm sàng trên khắp thế giới, trong đó có 7 sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nga hôm 11/8 trở thành nước đầu tiên trên thế giới đăng ký loại vaccine ngừa COVID-19, có tên gọi Sputnik V. Loại vaccine này được Nga đăng ký trước khi bắt đầu giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm lâm sàng.