Trực tiếp Viettel vs Than Quảng Ninh, vòng 10 V-League 2021

(VTC News) -

Trực tiếp Viettel vs Than Quảng Ninh

18h45: Đội hình thi đấu

Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Duy Khánh, Tiến Duy, Hoa Hùng, Eydison, Nguyên Sa, Trung Hiếu, Hải Huy, Phạm Trung Hiếu, Diogo.

Viettel: Nguyên Mạnh, Văn Hào, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Thường, Trọng Hoàng, Abdumuminov, Trọng Đại, Hoàng Đức, Ngọc Sơn, Caique.

Thất bại trước Hà Nội FC khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tham vọng lẫn động lực thi đấu của Than Quảng Ninh. Vì sao họ lại để thua Hà Nội FC dễ dàng và đúng lúc như vậy. Chưa kể nụ cười của Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng khi Minh Dĩ bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Than Quảng Ninh lần thứ 5 càng làm những nghi ngờ trên trở nên có lý.

Viettel đang xếp thứ nhì V-League với 19 điểm, kém HAGL 3 điểm.

Bác bỏ những suy luận này, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh khẳng định việc thua Hà Nội FC chẳng hề khuất tất. Than Quảng Ninh chưa đủ lực để cạnh tranh chức vô địch dù luôn đá sòng phẳng với các CLB khác. Ông Hùng cũng nhấn mạnh việc không hề có bất kỳ liên hệ nào với bầu Hiển, nên nói Than Quảng Ninh phải "nằm" khi đấu với Hà Nội FC là thiếu căn cứ.

Thực tế, về chuyên môn, các chuyên gia đánh giá Than Quảng Ninh thua Hà Nội FC là xứng đáng. Bởi các cầu thủ không được chuẩn bị kỹ về thể lực, tâm lý lại liên tục dao động sau những tâm thư kêu cứu.

Nhưng tới hôm qua, khi 7 tháng lương đã về đủ tài khoản, đó chắc chắn là động lực để Than Quảng Ninh chơi hết mình khi gặp Viettel ở trận đấu sớm nhất vòng 10 V-League.

Dù vậy, cơ hội để họ có điểm ở Hàng Đẫy không nhiều, nhất là trong hoàn cảnh Viettel đã lấy lại được cảm hứng chiến thắng. 4 trận liên tiếp toàn thắng đã đưa Viettel trở lại cuộc đua với sự lầm lì và bản lĩnh đáng sợ của nhà đương kim vô địch.